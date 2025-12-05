Гороскоп на 6 декабря: судьбоносные события у Львов, важные решения у Скорпионов

Отличный день для деловых поездок и смены места работы

Год Огненной Лошади, который сулит удачу знакам Зодиака, уже не за горами, а пока "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 6 декабря, чтобы вы заранее знали, какой будет эта суббота.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День идеально подходит для деловых поездок, поиска новых интересов или даже смены работы. Полагайтесь на интуицию — завтра она ваш лучший помощник и в делах, и в любви. Ночные светила дарят новые возможности, вдохновение и удачу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Будьте в центре событий и не останавливайтесь, пока не выполните самые важные задачи. Для отдыха лучше всего подойдет теплое общение с друзьями, а вот длительное уединение сейчас нежелательно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если что-то пойдет не по плану, сохраняйте спокойствие и рассудительность. Не поддавайтесь панике и не перекладывайте ответственность на окружающих — это может оттолкнуть удачу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия дня пробуждает ваши внутренние запасы сил, поэтому завтра никакие трудности не поколеблют вашу уверенность. Не ждите подходящего момента — действуйте решительно и стремитесь к успеху.

Лев (23 июля — 23 августа)

День усиливает интерес ко всему загадочному и необъяснимому. Нестандартные ситуации могут обернуться для вас удачей, а судьбоносные события — принести неожиданную прибыль.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это удачное время для решения рабочих и финансовых задач. Ночные светила подсказывают, что придется просчитывать события на несколько шагов вперед и действовать энергично. Интуиция и решительность станут ценными помощниками.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В общении с руководством, коллегами, партнерами или старшими по возрасту лучше выбирать конструктивный тон. Будьте внимательны к формулировкам, избегайте конфликтов с влиятельными людьми и не превращайте мелкие недоразумения в серьезные поводы для споров.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Доверяйте своим внутренним ощущениям в любви — интуиция завтра особенно точна. А вот в финансовых вопросах лучше опираться на здравый смысл и советы опытных людей. День благоприятен для важных решений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Важно собраться, настроиться на решающий этап и действовать без суеты. Избегайте резких движений, обходите потенциально конфликтные ситуации и не привлекайте лишнего внимания. День обещает быть насыщенным и энергозатратным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для многих день окажется непростым и может негативно повлиять на отношения — в том числе романтические. Однако есть проверенный способ избежать трудностей: старайтесь контролировать импульсивность и воздерживайтесь от поспешных шагов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В течение дня могут проявиться последствия недавних решений. Вселенная подскажет, какие из них были удачными, а какие нуждаются в переосмыслении. В общении проявляйте больше чуткости, понимания и участия.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Небольшой отдых и расслабление помогут снять напряжение и избавиться от тревог. Полезно провести время в компании позитивных людей, заняться тем, что приносит удовольствие, и уделить внимание личным делам.