С Днем ВСУ 2025! Красивые патриотические открытки и картинки на украинском языке

Профессиональный праздник был установлен в 1991 году

Сегодня, 6 декабря, в Украине чтят память святого Николая Чудотворца, а также отмечают важный государственный праздник — День Вооруженных Сил. Украинская армия продолжает сдерживать российского агрессора и каждый день демонстрирует миру свой героизм, мужество и непоколебимую стойкость.

Дата праздника была установлена 6 декабря 1991 года, когда депутаты Верховной Рады приняли два закона – "Закон Украины об обороне" и "Закон Украины о Вооруженных силах".

Украинские военнослужащие ценой собственной жизни защищают нашу страну и народ от российской армии. В этот день важно обязательно их поздравить, пожелать сил, мужества и скорейшего возвращения домой.

"Телеграф" подготовил подборку патриотических открыток на украинском языке, которые можно отправить в любом мессенджере. С Днем ВСУ 2025!

С Днем ВСУ 2025

