С Днем святого Николая! Короткие поздравления для СМС в прозе и стихах
Подарите близким хорошее настроение с самого утра
В субботу, 6 декабря, украинцы отмечают один из самых долгожданных зимних праздников – День святого Николая. Этот день приносит в дома особенную атмосферу тепла, ожидания чуда и искренней радости.
Святой Николай считается одним из самых почитаемых христианских святых и выступает покровителем детей, путешественников, воинов и тех, кто нуждается в поддержке. В этот день принято поздравлять родных и близких, а также обмениваться подарками.
"Телеграф" подготовил короткие поздравления для СМС на День святого Николая. Отправьте их в любом мессенджере и подарите хорошее настроение своим друзьям и семье!
Короткие поздравления на День святого Николая
С Днем Святого Николая. Желаю чудных мгновений в жизни, настоящего волшебства, взаимной любви, здоровья и несомненного счастья!
***
С праздником! Пусть Николай охраняет ваш дом, наполняет его радостью и согревает сердца любовью!
Пусть Святой Николай подарит вам добрые вести, светлые эмоции и настоящие чудеса!
***
С Днем святого Николая. Пусть будет мир и счастье в твоей жизни, пусть в твоем сердце навечно зажжется огонек надежды и любви.
***
Пусть улыбки искрятся, сердца согревают,
И желания все Святой Николай исполняет!
Пусть день волшебный заискрится,
Чудес с Николая начнется страница!
***
Пусть Николай вам принесет
Удачи, счастья круглый год!
***
Святой Николай постучится в окно,
И счастье подарит вам он заодно!
***
