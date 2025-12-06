С Днем святого Николая! Короткие поздравления для СМС в прозе и стихах

Подарите близким хорошее настроение с самого утра

В субботу, 6 декабря, украинцы отмечают один из самых долгожданных зимних праздников – День святого Николая. Этот день приносит в дома особенную атмосферу тепла, ожидания чуда и искренней радости.

Святой Николай считается одним из самых почитаемых христианских святых и выступает покровителем детей, путешественников, воинов и тех, кто нуждается в поддержке. В этот день принято поздравлять родных и близких, а также обмениваться подарками.

"Телеграф" подготовил короткие поздравления для СМС на День святого Николая. Отправьте их в любом мессенджере и подарите хорошее настроение своим друзьям и семье!

Короткие поздравления на День святого Николая

С Днем Святого Николая. Желаю чудных мгновений в жизни, настоящего волшебства, взаимной любви, здоровья и несомненного счастья!

***

С праздником! Пусть Николай охраняет ваш дом, наполняет его радостью и согревает сердца любовью!

С Днем святого Николая

Пусть Святой Николай подарит вам добрые вести, светлые эмоции и настоящие чудеса!

***

С Днем святого Николая. Пусть будет мир и счастье в твоей жизни, пусть в твоем сердце навечно зажжется огонек надежды и любви.

***

Пусть улыбки искрятся, сердца согревают,

И желания все Святой Николай исполняет!

Поздравление с Днем святого Николая

Пусть день волшебный заискрится,

Чудес с Николая начнется страница!

***

Пусть Николай вам принесет

Удачи, счастья круглый год!

***

Святой Николай постучится в окно,

И счастье подарит вам он заодно!

***

