Оберегает детей и не только. Почему на самом деле Святой Николай кладет подарки под подушки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В некоторых регионах страны подарки принято класть в сапожки
В Украине 6 декабря отмечают праздник Святого Николая, который приносит детям игрушки под подушку и в сапожки. Вот почему у многих возникает вопрос: откуда взялась эта традиция.
"Телеграф" расскажет, почему Святой Николай приносит подарки детям под подушку или в сапоги. Отметим, что по традиции подарки получают послушные дети, а непослушные – резочки.
В Украине подарки от Святого Николая обычно кладут под подушку. Такое действо символизирует таинственность и доброту святого, который помогал людям незаметно. Возложение подарков под подушки, а не под елку, несет в себе довольно личный смысл.
Не пропустите: Открытки на День святого Николая 2025. Яркие оригинальные картинки, чтобы отправить близким и друзьям.
Ведь в славянской культуре подушка считалась символом домашнего уюта и защиты во время сна. Класть подарок именно под подушку могло означать, что Святой Николай оберегает ребенка не только днем, но и ночью, когда малыш спит.
Интересно, что в некоторых регионах Украины подарки клали в ботинки, которые дети оставляли у дверей, подоконников или носки. Этот жест тоже наполнен смыслом, ведь считается, что Николай таким образом оберегал детей с каждым их шагом.
Ранее "Телеграф" делился поздравлениями для военных с Днем святого Николая на украинском языке.