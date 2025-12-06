Оберегает детей и не только. Почему на самом деле Святой Николай кладет подарки под подушки

В некоторых регионах страны подарки принято класть в сапожки

В Украине 6 декабря отмечают праздник Святого Николая, который приносит детям игрушки под подушку и в сапожки. Вот почему у многих возникает вопрос: откуда взялась эта традиция.

"Телеграф" расскажет, почему Святой Николай приносит подарки детям под подушку или в сапоги. Отметим, что по традиции подарки получают послушные дети, а непослушные – резочки.

В Украине подарки от Святого Николая обычно кладут под подушку. Такое действо символизирует таинственность и доброту святого, который помогал людям незаметно. Возложение подарков под подушки, а не под елку, несет в себе довольно личный смысл.

Святой Николай. Открытка

Ведь в славянской культуре подушка считалась символом домашнего уюта и защиты во время сна. Класть подарок именно под подушку могло означать, что Святой Николай оберегает ребенка не только днем, но и ночью, когда малыш спит.

Интересно, что в некоторых регионах Украины подарки клали в ботинки, которые дети оставляли у дверей, подоконников или носки. Этот жест тоже наполнен смыслом, ведь считается, что Николай таким образом оберегал детей с каждым их шагом.

