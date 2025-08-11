Никогда не покупайте эту клубнику в августе, чтобы не навредить себе

В магазинах полно альтернатив

Клубника в июле и августе на прилавках уже не так полезна и безопасна, как во время сезона. Поэтому украинцам можно ограничить его употребление.

"Телеграф" расскажет почему так. Следует отметить, что основной период сбора ягод в Украине длится всего месяц.

С конца мая до конца июня клубника более полезна и содержит много витаминов. Далее на рынки часто попадает продукция из теплиц или из-за границы, которую могут обрабатывать нитратами для более быстрого созревания и хранения при транспортировке.

А избыток нитратов в ягодах может вызвать проблемы со здоровьем. К тому же, вкус и аромат такой клубники уже не так насыщен, а витаминов в ней значительно меньше.

Фрукты

В середине лета отдать предпочтение сезонным фруктам – грушам, яблокам, сливам и абрикосам. В этот период на прилавках появляются дыни и арбузы, сохраняющие естественную пользу и вкус без дополнительных химических стимуляторов.

Хотя с арбузами тоже следует быть осторожным, выбирать в магазине следует спелые и без добавления нитратов. Это может сэкономить вам нервы и здоровье.

