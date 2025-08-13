Даже проветривание не помогало: какое "пахучее" блюдо было популярно в СССР

Сейчас это блюдо редко где встретишь

Среди всего рыбного ассортимента в СССР именно жареная тюлька считалась одной из самых доступных. Ее готовили и в общежитиях, и на домашних кухнях, а характерный запах после жарки не исчезал часами, а иногда держался несколько дней.

Тюльку, которую обычно покупали на базаре, редко чистили от внутренностей или отрезали головы — ограничивались лишь тщательным промыванием, как пишет "Телеграф". Причина проста: рыбка очень мелкая, и процесс чистки быстро превращался в утомительную работу.

После чистки рыбу обваливали в муке или манке. Жарили на растительном масле в больших чугунных сковородках или даже в котлах, чтобы за раз сделать сразу несколько порций. Во время жарки был очень интенсивный аромат – настолько, что запах мгновенно заполнял не только квартиру, но и весь подъезд. И держался он не часы, а дни. Поэтому в доме после приготовления блюда воняли шторы, одежда и даже мебель.

Не все были готовы к такому "ароматному вторжению" в быт. Одни вспоминают жареную тюльку с теплом и аппетитом, другие — с легким ужасом. Но факт остается фактом: в советские времена эта рыбка была неотъемлемой частью ежедневного меню, особенно в прибрежных регионах.

Сегодня же тюлька чаще встречается как закуска к пиву, чем как основное блюдо. Однако для многих ее запах и вкус навсегда остались в воспоминаниях о детстве.

