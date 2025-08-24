Красиві привітання з Днем Незалежності 2025 своїми словами, листівки для рідних і друзів

Найкращі побажання у прозі та оригінальні, патріотичні картинки

У неділю, 24 серпня, Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Незалежності. Сьогодні звучать привітання, українці одягають вишиванки та вшановують заслужених громадян.

В умовах повномасштабної війни з Росією це свято набуло ще глибшого сенсу — посилило в українців почуття патріотизму та єдності народу. "Телеграф" підготував добірку привітань своїми словами та листівки, які можна надіслати своїм рідним та друзям у цей святковий день.

З Днем Незалежності 24 серпня: вітання для українців

Дорогі друзі, щиро вітаю вас із Днем Незалежності України! Бажаю миру, злагоди та процвітання нашій рідній землі. Нехай щодня дарує нові сили, віру у краще майбутнє та натхнення для добрих справ. Пишаємося тим, що ми є українцями, і разом творимо щасливу долю нашої держави!

Вітаю з визначним святом – Днем Незалежності України! Нехай у серці кожного з нас живе любов до своєї країни, а в оселях панують щастя, добробут та душевний затишок. Бажаю сил для здійснення великих справ заради майбутнього нашої держави. Слава Україні!

Дозвольте привітати із найголовнішим святом нашої країни – Днем Незалежності України! Бажаю непохитної віри, світлих надій та великого натхнення. Нехай мир і добро завжди супроводжують вас, а любов до своєї землі дарує сили для розвитку та процвітання!

Вітаю із Днем Незалежності України! Нехай завжди панує мир та добробут, а кожен новий день приносить натхнення, впевненість у завтрашньому дні та гордість за свою країну. Бажаю щастя, міцного здоров’я та процвітання кожній українській родині!

З Днем Незалежності, дорогі друзі! Нехай у наших серцях живе любов до рідної України, а в кожному домі буде радість, злагода та затишок. Нехай країна розвивається, стає сильнішою щодня, а ми разом будуватимемо світле майбутнє. Миру нам усім і безмежної віри у добро!

Нагадаємо, що 24 серпня 1991 року Позачергова сесія Верховної Ради УРСР о 17:55 ухвалила постанову та Акт проголошення державної незалежності України. "За" проголосувало 346 депутатів парламенту.