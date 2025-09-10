Среди любовников был и Сосюра: какой была жизнь Натальи Забилы, которая писала детские книги и интимную лирику

Украинская писательница Наталья Забила написала более 200 книг

Некоторые писатели умеют сочетать, казалось бы, несочетаемое: создавать одновременно глубокую интимную лирику и яркие произведения для детей. К таким относится Наталья Забила.

Наталья Львовна Забила — украинская писательница, поэтесса и переводчица, которая получила известность благодаря своим произведениям для детей, как передает "Телеграф". На "ее плечах" более 200 книг.

Наталья Забила

Что известно о писательнице

Она родилась 5 марта 1903 года в религиозной семье евреев в Санкт-Петербурге. Ее отец был сыном академика-скульптора Пармена Забилы и троюродным племянником украинского поэта, друга Тараса Шевченко.

Наталья Забила была одним из семи детей. После революций 1917 года в Российской империи ее мать перевезла детей в Украину, поселившись в Люботине Харьковской области, тогда как отец, работавший в Министерстве земледелия, остался в России.

Чтобы поддержать семью, Наталья закончила ускоренный курс гимназии и начала работать учительницей. Впоследствии она поступила на исторический факультет университета и в двадцать один год впервые вышла замуж.

Личная жизнь

У писательницы было три брака и множество любовников. Юрий Смолич, украинский писатель и журналист, писал, что Наталья была свободолюбива. Это просматривалось в ее творчестве.

Писатель и журналист Юрий Смолич

Первый брак был с молодым писателем Саввой Бажко, где у них появился сын Тарасик . С Саввой она впервые попыталась писать стихи на украинском. Первое произведение "Война-войне" было опубликовано в Каменец-Подольской газете "Красная граница". Однако ее стихи не отличались от произведений других писателей, поэтому она перешла на детскую литературу.

Но их брак длился несколько лет, после чего пара развелась. Причиной разрыва стали частые измены Саввы , которого даже называли "примитивным донжуаном". Мужчину вскоре приговорили к пяти годам лагерей — обвинили в антисоветской деятельности.

Первый мужчина Забели

Журналист Юрий Смолич писал, что после развода у Натальи было много любовников, но она воспринимала любовь как нежные чувства и не строила с мужчинами отношения.

Следует заметить, что среди любовников был и поэт Владимир Сосюра, но Наталья Забила почти не обращала на него внимания. А когда писательница была замужем второй раз за поэтом Антоном Шмигельским , которого избила кулаками, Сосюра назвал ее "беспартийной идиоткой". Но и второй брак разорвался — Шмигельский поднимал на нее и ее сына руку.

В третий раз писательница вышла замуж за художника Дмитрия Шавикина и родила ему дочь Марину . Вскоре ее дочь умерла и она часто вспоминала ее в своих стихах.

Творчество

Писательница стала автором более 200 детских книг, изданных тиражом более пяти миллионов экземпляров. К тому же она стала первой лауреаткой литературной премии имени Леси Украинки.

Но она не забывала писать и интимную лирику. Некоторые критики упрекали ее в чрезмерном эротизме и "фрейдизме" — когда поведение человека объясняют из-за сексуальных мотивов. Наталья не обращала на это внимания и продолжала творить.

Следует добавить, что и своего сына Тараса она похоронила. Всю любовь она отдала своим внукам. Умерла писательница 6 февраля 1985 года.

