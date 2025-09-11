"Одружена" или "заміжня"? Как правильно говорить в украинском языке

Этот вопрос вызывает споры языковедов

С каждым месяцем в мире все больше украиноязычных людей, и это определенно хорошая новость, однако вместе с тем также возникает проблема необходимости работы над грамотностью. В частности, не все задумываются, как правильно говорить — "заміжня" женщина или "одружена".

На самом деле ответы языковедов по этому поводу расходятся. "Телеграф" собрал главное, что нужно об этом знать.

Что говорят словари и языковеды?

В словаре Бориса Гринченко "подружжя" и "заміжжя" являются синонимами, а слово "одружуватися" применимо как к мужчинам, так и к женщинам.

В словарях "Словопедії" нет слова "одружена", есть только "заміжня". А в онлайн-библиотеке "Горох" "одружена" и "заміжня", — это равноправные синонимы.

Профессиональный украинский журнал "Кадровик" применимо к сотрудницам женского пола советует указывать семейное положение в резюме только "заміжня" или "незаміжня", в то время как "одруженим", по мнению его редакции, может быть только мужчина.

Украинский языковед же Александр Авраменко утверждает, что слова "одружена" и "заміжня", — это синонимы, однако в деловых переписках лучше употреблять слова "одружена" или "неодружена", а не "заміжня".

Так "одружена" или "заміжня"?

Единственное, в чем сходятся эксперты, что "одружена" и "заміжня", — это синонимы. Итого, оба слова использовать правильно.

