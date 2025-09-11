"Одружена" чи "заміжня"? Як правильно говорити в українській мові

Це питання викликає суперечки мовознавців

З кожним місяцем у світі все більше україномовних людей, і це безперечно хороша новина, проте водночас виникає проблема необхідності роботи над грамотністю. Зокрема, не всі замислюються, як правильно говорити — "заміжня" жінка або "одружена".

Насправді відповіді мовознавців із цього приводу розходяться. "Телеграф" зібрав головне, що треба про це знати.

Що говорять словники та мовознавці?

У словнику Бориса Грінченка "подружжя" та "заміжжя" є синонімами, а слово "одружуватися" застосовується як до чоловіків, так і до жінок.

У словниках "Словопедії" немає слова "одружена", є тільки "заміжня". А в онлайн-бібліотеці "Горох" "одружена" та "заміжня", — це рівноправні синоніми.

Професійний український журнал "Кадровик" щодо співробітниць жіночої статі радить вказувати сімейне становище в резюме тільки "заміжня" або "незаміжня", тоді як "одруженим", на думку редакції, може бути тільки чоловік.

Український мовознавець Олександр Авраменко стверджує, що слова "одружена" і "заміжня", — це синоніми, однак у ділових листуваннях краще вживати слова "одружена" або "неодружена", а не "заміжня".

Так "одружена" чи "заміжня"?

Єдине, в чому сходяться експерти, що "одружена" та "заміжня", — це синоніми. Отже, обидва слова використовувати правильно.

