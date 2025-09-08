Такое есть только у украинок: что значит "фі́ґлі" в украинском

Это слово похоже на ругань, но на самом деле является цензурным

В последние годы наблюдается новый рассвет украинского языка и культуры, — с невиданным интересом люди переходят на украинский и изучают редкие старые словечки, уже забытые со временем. К примеру, такие как "фі́ґлі".

Такое слово встречается еще в старом словаре украинского языка Бориса Гринченко от 1924 года, однако на сегодняшний день оно практически забыто. Что же оно значит, "Телеграф" расскажет ниже.

Интуитивно кому-то может показаться, что слово "фі́ґлі" возникло от "фиг" и является ругательным, но это совсем не так. Традиционно слово "фиґель" (или "фіґель") использовалось в архитектуре для описания украшения-завитка, также его употребляют и в переносном смысле для описания какого-то ловкого фокуса.

Во множественном числе слово "фі́ґлі" используется для описания маленьких локонов волос на висках у женщины.

Что интересно, также в украинском языке есть устойчивое выражение "заводити фіглі", что переводится как "ухаживать за кем-то", "иметь любовные приключения с кем-то".

