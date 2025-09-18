Россияне будут долго ломать голову над его значением: это слово из двух букв знают не все украинцы

Это украинское слово добавляет в речь эмоций и национального колорита

В украинском языке есть короткие слова, которые содержат в себе мощный заряд эмоций и смысла. Ранее мы рассказали о восклицании "Эт!", теперь пришла очередь "Ат!". Оба этих слова способны передать целый спектр чувств.

"Ат!" — это лаконичное, но предельно выразительное слово, с помощью которого можно показать раздражение, недоверие, лёгкую досаду или даже снисходительное отрицание.

Такой возглас выступает эмоциональным маркером в разговоре, избавляя от необходимости в длинных пояснениях. В зависимости от интонации, "Ат!" может означать "Да ну!", "Ну уж!", "К чему это!" или даже "Оставь!".

Пример использования:

Та ну-бо розкажи. — Ат, одчепись.

Эту форму удобно использовать как в повседневной речи, так и в художественных текстах, диалогах в кино или театре, чтобы передать настоящую живую речь персонажей.

Особенность "Ат!" в том, что оно одинаково понятно во всех регионах Украины и не нуждается в переводе. В то же время для россиян оно остаётся почти непонятным.

Применение такого выражения в разговоре не только делает речь естественнее, но и помогает сохранить национальный языковой колорит.

Поэтому, когда захочется выразить раздражение или несогласие всего одним словом, вспомните о нашем колоритном украинском "Ат!" — и собеседник поймёт вас без лишних объяснений.

