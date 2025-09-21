Гороскоп на 22 сентября: денежный подарок у Близнецов, успех на работе у Дев

Дела завтра пойдут быстрее, если заранее настроиться на победу

В 2025 году многие знаки Зодиака будут покорять вершины. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 22 сентября, чтобы вы знали, чего ожидать от этого понедельника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Небесные силы завтра на вашей стороне: утро подходит для завершения давних дел, а вечер лучше посвятить прогулкам, общению и приятным воспоминаниям. А вот излишняя доверчивость может обернуться неприятным опытом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хорошо заниматься ремонтом, обновками и покупками, но без излишней расточительности — и во времени, и в финансах. В этот день Тельцам лучше не торопиться с жалобами на судьбу: все складывается в вашу пользу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Есть шанс у Близнецов получить дополнительный доход или денежный подарок. Лучше не спешить тратить деньги, а отложить их на будущее. Постарайтесь успеть выполнить завтра все задуманное.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удачный день, чтобы завершить важные дела и поставить долгожданную точку в вопросах. Если будет не хватать энергии или вдохновения, помогут духовные практики — особенно медитация, которая в этот понедельник подарит заряд сил.

Лев (23 июля — 23 августа)

Обратите внимание на свое самочувствие: избегайте переутомления, делайте паузы в работе. Позвоните родным или уделите время близким — это принесет гармонию и спокойствие.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В профессиональной сфере день обещает успех, особенно если настроиться на результат заранее. Но не стоит перекладывать свои обязанности на других — это может обернуться дополнительными проблемами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День подходит для самоанализа и поиска причин прошлых ошибок. Сейчас удачное время, чтобы пересмотреть планы и наметить пути их исправления. Советы близких и друзей окажутся особенно ценными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможны события, которые не зависят от вашей воли и могут оказать серьезное влияние на будущее. Лучше воздержаться от крупных трат и не давать обещаний, выполнить которые будет сложно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День благоприятен для покупок. Можно позволить себе то, о чем давно мечтали: это поднимет настроение и наполнит энергией. Однако проявляйте осторожность с сомнительными предложениями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Многим Козерогам предстоит насыщенный день: придется совмещать бытовые хлопоты с рабочими задачами. Чтобы справиться без лишнего стресса, лучше заранее распределить силы и наметить небольшой план действий.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День удачен для новых знакомств, свежих начинаний, а также для обучения и получения новых знаний. Порадуйте близких и любимых неожиданными подарками — это усилит гармонию в отношениях.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот понедельник Вселенная может преподнести Рыбам немало приятных сюрпризов. Не исключено, что завтра произойдут перемены к лучшему — даже если они покажутся едва заметными.