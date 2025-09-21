Гороскоп на 22 вересня: грошовий подарунок у Близнюків, успіх на роботі у Дів
-
-
Справи завтра підуть швидше, якщо наперед налаштуватися на перемогу
У 2025 році багато знаків Зодіаку підкорятимуть вершини. Тим часом "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 22 вересня, щоб ви знали, чого чекати від цього понеділка.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Небесні сили завтра на вашому боці: ранок підходить для завершення давніх справ, а вечір краще присвятити прогулянкам, спілкуванню та приємним спогадам. А ось зайва довірливість може обернутися неприємним досвідом.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Добре займатися ремонтом, обновками та покупками, але без зайвої марнотратності — і в часі, і у фінансах. У цей день Тельцям краще не поспішати зі скаргами на долю: все складається на вашу користь.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Є шанс у Близнюків отримати додатковий дохід чи грошовий подарунок. Краще не поспішати витрачати гроші, а відкласти їх на майбутнє. Намагайтеся встигнути виконати завтра все задумане.
Рак (22 червня — 22 липня)
Вдалий день, щоб завершити важливі справи та поставити довгоочікувану точку у питаннях. Якщо не вистачатиме енергії чи натхнення, допоможуть духовні практики — особливо медитація, яка цього понеділка подарує заряд сил.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Зверніть увагу на своє самопочуття: уникайте перевтоми, робіть паузи у роботі. Зателефонуйте рідним або приділіть час близьким – це принесе гармонію та спокій.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
У професійній сфері день обіцяє успіх, особливо якщо налаштуватися на результат наперед. Але не варто перекладати свої обов’язки на інших — це може спричинити додаткові проблеми.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
День підходить для самоаналізу та пошуку причин минулих помилок. Нині вдалий час, щоб переглянути плани та намітити шляхи їх виправлення. Поради близьких та друзів виявляться особливо цінними.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Можливі події, які не залежать від вашої волі та можуть серйозно вплинути на майбутнє. Краще утриматися від великих витрат і не давати обіцянок, виконати які буде складно.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День сприятливий для покупок. Можна дозволити собі те, про що давно мріяли: це підніме настрій і наповнить енергією. Однак проявляйте обережність із сумнівними пропозиціями.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Багато Козерогів матимуть насичений день: доведеться поєднувати побутовий клопіт з робочими завданнями. Щоб упоратися без зайвого стресу, краще заздалегідь розподілити сили та намітити невеликий план дій.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
День вдалий для нових знайомств, свіжих починань, а також для навчання та отримання нових знань. Порадуйте близьких та коханих несподіваними подарунками – це посилить гармонію у стосунках.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Цього понеділка Всесвіт може зробити Рибам чимало приємних сюрпризів. Не виключено, що завтра відбудуться зміни на краще — навіть якщо вони здадуться ледь помітними.