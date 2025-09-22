Гороскоп на 23 сентября: успех в любви у Овнов, удачные поездки у Водолеев

Не бойтесь уходить с головой в работу или домашние дела

В 2025 году представителям многих знаков Зодиака предстоят новые достижения. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 23 сентября, чтобы вы знали, чего ожидать от этого вторника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Одиноким Овнам повезет со знакомствами и флиртом — в транспорте, на улице или в соцсетях. В профессиональной сфере возможен небольшой спад мотивации и неприятные новости, но паниковать преждевременно не нужно — проблемы быстро уладятся.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Жизнелюбивые Тельцы почувствуют прилив сил и бодрости. Тем, кто сомневается в себе или склонен к негативу, полезно общаться с оптимистичными и доброжелательными людьми. Также внимательнее планируйте свои рабочие задачи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если хочется ярких эмоций, черпайте их из фильмов, книг, сериалов или игр. Однако в этот вторник желательно избегать шопинга и людных мест. Чрезмерная активность завтра ни к чему.

Рак (22 июня — 22 июля)

Проявляйте больше такта и сдержанности, особенно с малознакомыми людьми, иначе есть риск вызвать конфликт или негативные реакции. Не поддавайтесь крайностям и не позволяйте другим управлять вами.

Лев (23 июля — 23 августа)

События дня могут поставить в тупик. Выход из ситуации найдется, если обратитесь к прошлому — старые друзья помогут найти решение. Главное — трезво оценивать новые возможности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Воздержитесь завтра от судьбоносных решений, особенно если предстоят сложные или нестандартные задачи. День отлично подходит для неторопливой работы, к которой можно привлекать родственников, друзей и знакомых.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не бойтесь полностью погружаться в работу или домашние дела — в этот день удача будет на вашей стороне. Практически в любой сфере можно добиться значительных результатов, если сохранять терпение и избегать поспешных решений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Незавершенные дела завтра могут серьезно мешать достижению целей. Начинать что-то новое не стоит, пока старые задачи не доведены до конца. Прилив энергии и удача помогут справиться с трудностями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Старайтесь ценить время больше, чем деньги: чрезмерная экономия способна навредить. Будьте осторожны с жадностью и ревностью. Несмотря на сложности, при верном подходе удачу можно удержать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов возможны новые трудности, поэтому придется отложить желания и сосредоточиться на обязанностях. Не откладывайте дела на потом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День благоприятен для поездок и путешествий — они могут подарить новые знакомства и свежие впечатления. Дома также будет комфортная атмосфера, особенно для творческих и нестандартно мыслящих людей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Важно не оставаться равнодушными: если кто-то нуждается в помощи, постарайтесь откликнуться. Игнорирование просьб может обернуться неприятностями. Не придавайте значения слухам и неподтвержденной информации.