Страдала от алкоголизма? Как сейчас выглядит звезда 80-х Сандра, которая сильно поправилась

В 80-х годах имя Сандры не нуждалось в дополнительных объяснениях. Она была той певицей, чей голос звучал на дискотеках, вечеринках и даже на свадьбах. Она стала символом целого поколения и кумиром миллионов, как и легендарная CC Catch. Однако с возрастом звезда заметно поправилась, а в СМИ даже ходили слухи о ее алкогольной зависимости.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит певица Сандра и где она сейчас. Настоящее имя звезды — Сандра Анн Лауэр и она родом из города Саарбрюккен в Германии.

Что известно о певице Сандре

В мир музыки она ворвалась довольно рано. В возрасте 14 лет Сандра при поддержке продюсера Джорджа Романа записала свой первый сингл — "Andy Mein Freund", которую посвятила своей собачке Энди.

Однако настоящий взлет в ее карьере произошел после знакомства с продюсером Михаэлем Крету (будущим автором проекта Enigma). Наибольшую популярность Сандры принесли хиты "Maria Magdalena" (1985), который разлетелся тиражами в миллионах и возглавил чарты Европы, а также "In the Heat of the Night", "Heaven Can Wait", "Everlasting Love" и "Hiroshima". Эти песни стали не просто треками, а символами молодости тех, кто рос в 80-х.

Во второй половине 80-х годов Сандра была одной из самых продаваемых европейских исполнительниц. Ее альбомы "разлетались" миллионными тиражами, а клипы крутились почти в каждом музыкальном телешоу. Ее слава пересекла границы Германии и охватила весь мир, включая Советский Союз, где кассеты с ее песнями передавали из рук в руки.

Где сейчас и как выглядит Сандра

Сейчас певице 62 года. Она имеет двух сыновей, которым посвящает все свое свободное время. Однако в соцсетях она не показывает личную жизнь.

В 2018 году в печати ходили слухи о том, что Сандра страдает от алкогольной зависимости. Также писали, что она набрала вес. Сама певица опровергла факт любви к спиртным напиткам, но не стала отрицать то, что поправилась.

Сейчас Сандра занимается преподаванием музыки, пишет новые песни и выступает на частных вечеринках, а также принимает участие в сборных концертах, проводимых в Нидерландах, где она живет.

