Страждала від алкоголізму? Як зараз виглядає зірка 80-х Сандра, яка значно погладшала

Зараз Сандру майже не впізнати

У 80-х роках ім’я Сандри не потребувало додаткових пояснень. Вона була тією співачкою, чий голос лунав на дискотеках, на вечірках і навіть на весіллях. Вона стала символом цілого покоління і кумиром мільйонів, як і легендарна C. C. Catch. Однак з віком зірка помітно погладшала, а у ЗМІ навіть ходили чутки про її алкогольну залежність.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає співачка Сандра і де вона зараз. Справжнє ім’я зірки — Сандра Анн Лауер і вона родом із міста Саарбрюккен, що у Німеччині.

Що відомо про співачку Сандру

У світ музики вона увірвалася доволі рано. У віці 14 років Сандра за підтримки продюсера Джорджа Романа записала свій перший сингл — "Andy Mein Freund", яку присвятила своєму песику Енді.

Співачка Сандра у молодості

Однак справжній злет у її кар’єрі відбувся після знайомства з продюсером Міхаелем Крету (майбутнім автором проєкту Enigma). Найбільшу популярність Сандрі принесли хіти "Maria Magdalena" (1985), що розліталися тиражами у мільйонах і очолив чарти Європи, а також "In the Heat of the Night", "Heaven Can Wait", "Everlasting Love" та "Hiroshima". Ці пісні стали не просто треками, а символами молодості тих, хто зростав у 80-х.

У другій половині 80-х Сандра була однією із найбільш продаваних європейських виконавиць. Її альбоми "розліталися" мільйонними накладами, а кліпи крутилися майже у кожному музичному телешоу. Її слава перетнула кордони Німеччини і охопила весь світ, включно з Радянським Союзом, де касети з її піснями передавали з рук у руки.

Сандра на піку кар'єри

Сандра на піку кар'єри

Де зараз і як виглядає Сандра

Нині співачці 62 роки. Вона має двох синів, яким присвячує весь свій вільний час. Однак у соцмережах вона не показує особисте життя.

Співачка Сандра з чоловіком. Фото: Getty Images

У 2018 році у пресі ходили чутки про те, що Сандра страждає від алкогольної залежності. Також писали, що вона набрала вагу. Сама співачка спростувала факт любові до спиртних напоїв, але не стала заперечувати той факт, що погладшала.

Співачка Сандра. Фото: Getty Images

Зараз Сандра займається викладанням музики, пише нові пісні та виступає на приватних вечірках, а також бере участь у збірних концертах, які проводяться в Нідерландах, де вона й мешкає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає легендарна співачка C. C. Catch. З роками тільки погарнішала.