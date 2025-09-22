Все такая же горячая, но почти пенсионерка: как в 59 лет выглядит секс-символ 80-х Саманта Фокс

Фокс прекрасно выглядит в 59 лет

Саманта Фокс – британская певица и модель, которая была на пике популярности в 80-х. Сейчас звезде 59 лет, и она существенно изменилась с тех пор, как и звезда фильма "Американский пирог" Дженнифер Кулидж.

Что известно о Саманте Фокс

Фокс родилась в 1966 году в Лондоне. С ранних лет она занималась актерским мастерством и музыкой. В 14 лет Саманта создала собственную группу, в которой стала вокалисткой. Параллельно девушка заинтересовалась моделингом.

В 1983 году мать Саманты отправила несколько ее фотографий в журнал The People. Редакции понравились фото девушки, и они их опубликовали. Вскоре Саманта позировала топлесс для британской газеты The Sun.

Саманта Фокс в молодости, фото Getty Images

Благодаря заметной внешности Фокс стала известной моделью Page Three girl. В те времена она позировала обнаженной для разных мужских глянцев. В 20 лет девушка стала секс-символом Великобритании. Этому способствовали ее белокурые волосы, большой бюст и белоснежная улыбка.

Саманта Фокс снималась в откровенных образах, фото Getty Images

В 80-х Фокс также активно развивала певческую карьеру, выпустив 3 альбома в течение 3 лет. Успешными стали ее треки Touch Me, Naughty Girls, I Wanna Have Some Fun. Они занимали первые места в хит-парадах США, Великобритании и Канады. 12 треков Саманты входили в перечень 75 лучших песен Великобритании.

Саманта Фокс занималась певческой карьерой, фото Getty Images

Саманта Фокс была успешной моделью, фото Getty Images

Также Саманта участвовала в британском отборе на Евровидение, но не прошла. В 1996 году Фокс снялась в октябрьском номере журнала Playboy, где последний раз позировала обнаженной. В 2004 году певица представила римейк альбома Touch Me (I Want Your Body) со шведским певцом Гюнтером. В 2005 году исполнительница выпустила свой последний альбом Angel with an Attitude.

Певица находилась в отношениях с австралийцем Питером Форстером, но они не были женаты. Пара усыновила мальчика Саймона, но он умер после того, как случайно выпил бутылку алкоголя. Впоследствии Фокс рассказывала, что влюбилась в свою менеджера Мира Стреттона. Вскоре их отношения завершились.

Где сейчас и как выглядит Саманта Фокс

Сейчас певице 59 лет, и она все еще выглядит великолепно. Фокс пытается поддерживать молодой вид с помощью косметологии и, вероятно, пластической хирургии. Сейчас певица периодически даёт концерты в Европе и США, чем радует поклонников.

Саманта Фокс в 2023 году, фото Getty Images

Саманта Фокс продолжает хорошо выглядеть, фото Getty Images

Интересно, что в 2022 году Саманта вышла замуж за бывшую норвежскую модель Линду Олсен. Они устроили празднование для родных и близких. Фокс рассказывала, что очень счастлива со своей избранницей.

Саманта Фокс с любимой, Линдой Олсен, фото Getty Images

