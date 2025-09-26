Закарпатье под прицелом: что искали таинственные БПЛА из-за границы

Зеленский заявил о появлении в Украине дронов-разведчиков, которые, скорее всего, принадлежат Венгрии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что на территорию Украины из Венгрии залетали беспилотники. Вероятно, они вели разведку промышленного потенциала Закарпатья.

Факты:

Из Венгрии на территорию Украины залетали дроны, которые, вероятно, вели разведку промышленного потенциала Закарпатья.

Венгрия осуждает нарушение воздушного пространства стран ЕС российскими дронами, но избегает резкой риторики.

26 сентября Венгрия примет участие во встрече "Стены дронов" по поводу нарушения воздушного пространства европейских стран.

Об этом президент Украины сообщил в официальном Telegram-канале. В то же время Венгрия примет участие во встрече "Стены дронов" 26 сентября, которую созвал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс из-за случаев нарушения воздушного пространства европейских стран российскими дронами.

"Главком доложил и относительно недавних инцидентов с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских пограничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте", – говорится в публикации.

Позиция Венгрии относительно нарушения границ дронами

Венгрия официально осуждает нарушение воздушного пространства европейских стран российскими дронами. Премьер Виктор Орбан назвал инциденты, в частности, в Польше, "неприемлемыми" и подтвердил право соседей на защиту своего суверенитета. В то же время он подчеркнул, что подобные случаи были ожидаемыми в условиях продолжающейся рядом войны.

Министр иностранных дел Петер Сийярто также заявил, что такие действия подрывают территориальную целостность, но при этом отметил важность диалога с Москвой. По его словам, отказ от общения означает отсутствие шансов на решение.

В то время как ЕС в целом жестко отреагировал на нарушения, позиция Будапешта носит более сдержанный характер. Венгрия избегает резкой риторики, пытаясь балансировать между критикой России и собственными интересами.

Венгрия примет участие в "Стене дронов"

Только что стало известно, что Венгрия попросила разрешения присоединиться к встрече "Стены дронов". Как сообщил "Суспільному" чиновник Европейского союза, Венгрия примет участие во встрече "Стены дронов" 26 сентября. Встречу созвал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс из-за случаев нарушения воздушного пространства нескольких европейских стран российскими дронами.

Напомним, в понедельник, 22 сентября, в воздушном пространстве Дании и Норвегии были зафиксированы неизвестные дроны, из-за чего была вынужденно приостановлена работа аэропортов в Копенгагене и Осло. В Брюсселе этот инцидент напрямую связывают с Россией.