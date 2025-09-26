Закарпатье под прицелом: что искали таинственные БПЛА из-за границы
-
-
Зеленский заявил о появлении в Украине дронов-разведчиков, которые, скорее всего, принадлежат Венгрии
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что на территорию Украины из Венгрии залетали беспилотники. Вероятно, они вели разведку промышленного потенциала Закарпатья.
Факты:
- Из Венгрии на территорию Украины залетали дроны, которые, вероятно, вели разведку промышленного потенциала Закарпатья.
- Венгрия осуждает нарушение воздушного пространства стран ЕС российскими дронами, но избегает резкой риторики.
- 26 сентября Венгрия примет участие во встрече "Стены дронов" по поводу нарушения воздушного пространства европейских стран.
Об этом президент Украины сообщил в официальном Telegram-канале. В то же время Венгрия примет участие во встрече "Стены дронов" 26 сентября, которую созвал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс из-за случаев нарушения воздушного пространства европейских стран российскими дронами.
"Главком доложил и относительно недавних инцидентов с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских пограничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте", – говорится в публикации.
Позиция Венгрии относительно нарушения границ дронами
Венгрия официально осуждает нарушение воздушного пространства европейских стран российскими дронами. Премьер Виктор Орбан назвал инциденты, в частности, в Польше, "неприемлемыми" и подтвердил право соседей на защиту своего суверенитета. В то же время он подчеркнул, что подобные случаи были ожидаемыми в условиях продолжающейся рядом войны.
Министр иностранных дел Петер Сийярто также заявил, что такие действия подрывают территориальную целостность, но при этом отметил важность диалога с Москвой. По его словам, отказ от общения означает отсутствие шансов на решение.
В то время как ЕС в целом жестко отреагировал на нарушения, позиция Будапешта носит более сдержанный характер. Венгрия избегает резкой риторики, пытаясь балансировать между критикой России и собственными интересами.
Венгрия примет участие в "Стене дронов"
Только что стало известно, что Венгрия попросила разрешения присоединиться к встрече "Стены дронов". Как сообщил "Суспільному" чиновник Европейского союза, Венгрия примет участие во встрече "Стены дронов" 26 сентября. Встречу созвал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс из-за случаев нарушения воздушного пространства нескольких европейских стран российскими дронами.
Напомним, в понедельник, 22 сентября, в воздушном пространстве Дании и Норвегии были зафиксированы неизвестные дроны, из-за чего была вынужденно приостановлена работа аэропортов в Копенгагене и Осло. В Брюсселе этот инцидент напрямую связывают с Россией.