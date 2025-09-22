Над Швецией, Данией и Норвегией заметили неизвестные большие дроны: в Копенгагене закрыли аэропорт

Неизвестные дроны заметили над тремя скандинавскими странами

Крупнейший аэропорт Дании в столице страны, Копенгагене, прекратил работу после того, как над городом было замечено от двух до четырех крупных дронов неизвестного происхождения. Также два дрона заметили над столицей Норвегии, Осло и над шведским Стокгольмом. Предварительно не исключается очередная российская провокация.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters и издание Aftonbladet, а также ряд других датских, шведских и норвежских СМИ. В частности, в полиции Дании подтвердили, что были замечены два или четыре "больших дрона" над Копенгагеном.

По состоянию на текущий момент все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены, заявила администрация учреждения. По меньшей мере 15 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, в том числе в Мальмё. В Копенгагене идет масштабная полицейская операция по выявлению лиц, которые могли запустить дроны или контролировать их полеты, полицию также привлекли к ликвидации неизвестных БПЛА.

Тем временем в норвежской столице Осло арестовали двух человек после того, как в 21:00 по местному времени поступил сигнал тревоги из-за двух дронов, выявленных силами противовоздушной обороны страны. В результате быстрой полицейской операции были задержаны двое граждан Сингапура, которые предварительно могли быть причастны к провокации.

Также неизвестные беспилотники зафиксированы над столицей Швеции Стокгольмом. Пока не сообщалось о подробностях инцидента, но это произошло после того, как шведские власти выразили готовность сбивать российские самолеты, которые попытаются нарушить шведское воздушное пространство.

Напомним, что российский режим во второй половине дня 19 сентября устроил сразу две провокации против НАТО. Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. Европейские страны возмущены, президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, а Россия откровенно лжет, что никаких нарушений не было.

Добавим, что недавно российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась продвинуть ложь, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они потеряли бы управление и просто летели по прямой, а не маневрировали. Более того, эта провокация раскрыла уязвимость НАТО перед российскими атаками.