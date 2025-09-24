Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" сказал, что дроны стали очередным элементом комплексной стратегии Москвы по дестабилизации стран-членов НАТО

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был закрыт почти на четыре часа из-за появления крупных неопознанных беспилотников на его территории. По той же причине был закрыт аэропорт норвежской столицы Осло.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает возможности того, что к инциденту с дронами, которые летали возле аэропорта Копенгагена, причастна Россия. Она также заявила, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".

Примечательно, что в этот же день, а именно: 23 сентября, Североатлантический совет собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны.

Напомню, 19 сентября российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Таким образом, можно констатировать, что РФ оказывает комплексное давление на страны НАТО, пытаясь достичь сразу несколько целей.

Политическое руководство страны-оккупанта дает понять, что фактически предлагает со своей стороны не вторжение армии РФ на территорию НАТО (Польши и балтийских стран) в обмен на давление на украинское политическое руководство с целью территориальных уступок.

Примечательно, что россияне сначала именно украинской стороне предложили обменять территории Харьковской, Сумской области в обмен на Донецкую область. С Украиной это не сработало. Теперь они пошли на эскалацию напряженности непосредственно уже в отношении стран НАТО.

Также обращаю внимание на другие российские провокации для нагнетания военной истерии на границах со странами НАТО, прежде всего с новыми членами Альянса.

Строительство военных баз вблизи границ с Финляндией, это Кандалакша и Петрозаводск. Плюс территориальные претензии к Швеции в отношении острова Готланд. Он является ключевым в Балтийском море, и контроль над ним обеспечивает режим свободного судоходства. Соответственно, если россияне будут пытаться решить вопрос военным путем, это будет свидетельствовать об их попытке взять под контроль Балтийское море.

Замечу, что российские провокации нужно рассматривать в более широком варианте, а не только случаи глушения навигации, хотя они тоже являются демонстративными.

Кстати, выбор бортов — неслучаен. Они дают понять, что наличие высокопоставленных лиц не является предостережением для российской стороны. То есть они, как будто готовы к крайним мерам в момент военного давления на страны Запада.

Подчеркиваю: реакция Запада на такие инциденты не является слабой. Это абсолютно ложное утверждение, которое продвигают россияне, чтобы создать атмосферу нестабильности на территории западных стран.

Оккупанты продвигают две тезисы. Первая — неготовность населения защищать собственные государства. Вторая — неготовность стран Запада применить пятую статью Устава НАТО о коллективной безопасности. Прежде всего это касается балтийских стран.

В то же время продвигают тезис о возможных территориальных уступках со стороны стран НАТО в момент оккупации балтийских стран.

Вместо этого Россия, пытаясь дестабилизировать ситуацию на территории стран НАТО через прямые акты диверсий и дестабилизацию за счет пророссийских политических партий, получит жесткий и адекватный ответ Запада.

Вспомним действия Соединенных Штатов. Впервые с 2008 года США вернули ядерный арсенал на территорию Великобритании. Кроме того, страны НАТО полностью изменили концепцию противодействия возможной российской агрессии. Если раньше говорилось о так называемом сдерживании, требовался определенный период времени для развертывания военного контингента НАТО и допускалась возможность оккупации определенных территорий. Теперь акцент — на непосредственном факторе отражения возможной военной агрессии. То есть ни одного метра российским оккупантам не отдадут.

22 сентября новый постоянный представитель США при ООН Майк Волц заверил, что Вашингтон будет настойчиво отстаивать безопасность стран-членов НАТО и защищать "каждый сантиметр" их территорий на фоне последних провокаций.

"Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение", — подчеркнул Волц.

Плюс — развертывание дополнительных военных контингентов на территории Эстонии, Литвы и проведение совместных военных учений как морской, так и сухопутной компоненты.

В частности, Минобороны Польши заявило о планах увеличить на несколько тысяч количество военных на границе с Беларусью, чтобы сдержать агрессора от нападения на страну. Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве.

В последнее время Польша активно передислоцирует тяжелую бронетехнику, включая танки "Абрамс" и полученные из Южной Кореи, в этом направлении. Тяжелую бронетехнику получила 15-я механизированная бригада имени Завиши Черного 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимежа Ягеллончика (место постоянной дислокации — Гижицк, возле границы с Калининградской областью) и 9-я бронекавалерийская бригада 16-й Поморской механизированной дивизии в Браньове.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что еще в этом году в этом районе будет создан новый саперный батальон, который войдет в состав 15-й механизированной бригады 16-й механизированной дивизии.

Кроме того, в районе польского Ломжа в настоящее время сосредоточены части американского 66 танкового полка, французской 7 танковой бригады и 152 пехотного полка, шведского Йетского инженерного полка и польских войск. Группировка войск насчитывает около 6 тыс. военнослужащих.

Обращаю внимание и на значительные военные усилия Польши — это единственная страна НАТО, которая тратит более 4% ВВП на оборонные нужды.

Речь идет о серьезной модернизации Войска Польского, усилении инженерно-фортификационных работ на границах с Беларусью. В странах Балтии — то же самое. Обратите внимание, что балтийские страны и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о распространении и применении противопехотных мин. Более того, происходят процессы по минированию возможных направлений прорыва российских оккупантов.

Стоит говорить не только о военных учениях на территории балтийских стран или Польши. Речь идет и о передислокации систем ПВО в возможные районы противостояния с российской стороной на территории Румынии, Польши и стран Балтии. Создается единая система ПВО для противодействия РФ.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил журналистам, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие его воздушное пространство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, нарушающих его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут представлять.

Кроме того, важным элементом ответа Запада является инициатива Соединенных Штатов и европейских партнеров по передаче Украине оружия, в частности с возможностью нанесения ударов по территории РФ.

Это американские ракеты ERAM в количестве 3300. А также решение стран Европы о передаче ракет Storm Shadow, SCALP. Поэтому не стоит прислушиваться к сентенциям российской стороны о том, что со стороны стран Запада нет адекватного ответа. Ответ Запада более чем адекватный.

Показательным является также последнее решение по итогам встречи "Коалиции решительных" в Париже о военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

Модернизация Вооруженных сил Украины, развертывание производства оружия, систем ПВО, средств поражения непосредственно на территории Украины. Там комплексный характер. Плюс военно-техническая и макроэкономическая поддержка. Это показательно.

Дания заявила о передаче украинской стороне шести батарей ЗРК Patriot в 8,5 млрд евро. Германия увеличила военно-техническую помощь с 4 до 9 млрд. Аналогичные заявления со стороны Норвегии и ряда других стран.

Это свидетельствует о коллективном понимании проблем, стоящих перед Вооруженными Силами Украины. А также о том, что Запад реально понимает вызовы, возникающие в случае активизации боевых действий, или возможного их переноса непосредственно на территорию европейских стран.

Источник — Дмитрий Снегирев для "Телеграфа".