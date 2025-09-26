Закарпаття під прицілом: що шукали таємничі БПЛА з-за кордону
Зеленський заявив про появу в Україні дронів-розвідників, які скоріше за все належать Угорщині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Зеленському, що на територію України з Угорщини залітали безпілотники. Ймовірно вони вели розвідку промислового потенціалу Закарпаття.
Що варто знати:
- З Угорщини на територію України залітали дрони, які ймовірно вели розвідку промислового потенціалу Закарпаття
- Угорщина засуджує порушення повітряного простору країн ЕС російськими дронами, але водночас уникає різкої риторики
- 26 вересня Угорщина візьме участь у зустрічі "Стіни дронів" щодо порушення повітряного простору європейських країн
Про це президент України повідомив в офіційному Telegram-каналі. Водночас Угорщина візьме участь у зустрічі "Стіни дронів" 26 вересня, яку скликав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс через випадки порушення повітряного простору європейських країн російськими дронами.
"Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", – йдеться у публікації.
Позиція Угорщини щодо порушення кордонів дронами
Угорщина офіційно засуджує порушення повітряного простору європейських країн російськими дронами. Прем’єр Віктор Орбан назвав інциденти, зокрема у Польщі, "неприйнятними" та підтвердив право сусідів на захист свого суверенітету. Водночас він підкреслив, що подібні випадки були очікуваними в умовах війни, яка триває поруч.
Міністр закордонних справ Петер Сійярто також заявив, що такі дії підривають територіальну цілісність, але при цьому наголосив на важливості діалогу з Москвою. За його словами, відмова від спілкування означатиме відсутність шансів на рішення.
В той час як ЄС загалом жорстко відреагував на порушення, позиція Будапешта має стриманіший характер. Угорщина уникає різкої риторики, намагаючись балансувати між критикою Росії та власними інтересами.
Угорщина візьме участь у "Стіні дронів"
Тільки що стало відомо, що Угорщина попросила дозволу долучитися до зустрічі "Стіни дронів". Як повідомив "Суспільному" посадовець Європейського союзу, Угорщина візьме участь у зустрічі "Стіни дронів" 26 вересня. Зустріч скликав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс через випадки порушення повітряного простору кількох європейських країн російськими дронами.
Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, в повітряному просторі Данії та Норвегії було зафіксовано невідомі дрони, через що вимушено була призупинена робота аеропортів в Копенгагені та Осло. У Брюсселі цей інцидент напряму пов’язують з Росією.