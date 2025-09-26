Закарпаття під прицілом: що шукали таємничі БПЛА з-за кордону

Зеленський заявив про появу в Україні дронів-розвідників, які скоріше за все належать Угорщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Зеленському, що на територію України з Угорщини залітали безпілотники. Ймовірно вони вели розвідку промислового потенціалу Закарпаття.

Що варто знати:

З Угорщини на територію України залітали дрони, які ймовірно вели розвідку промислового потенціалу Закарпаття

Угорщина засуджує порушення повітряного простору країн ЕС російськими дронами, але водночас уникає різкої риторики

26 вересня Угорщина візьме участь у зустрічі "Стіни дронів" щодо порушення повітряного простору європейських країн

Про це президент України повідомив в офіційному Telegram-каналі. Водночас Угорщина візьме участь у зустрічі "Стіни дронів" 26 вересня, яку скликав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс через випадки порушення повітряного простору європейських країн російськими дронами.

"Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", – йдеться у публікації.

Позиція Угорщини щодо порушення кордонів дронами

Угорщина офіційно засуджує порушення повітряного простору європейських країн російськими дронами. Прем’єр Віктор Орбан назвав інциденти, зокрема у Польщі, "неприйнятними" та підтвердив право сусідів на захист свого суверенітету. Водночас він підкреслив, що подібні випадки були очікуваними в умовах війни, яка триває поруч.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто також заявив, що такі дії підривають територіальну цілісність, але при цьому наголосив на важливості діалогу з Москвою. За його словами, відмова від спілкування означатиме відсутність шансів на рішення.

В той час як ЄС загалом жорстко відреагував на порушення, позиція Будапешта має стриманіший характер. Угорщина уникає різкої риторики, намагаючись балансувати між критикою Росії та власними інтересами.

Угорщина візьме участь у "Стіні дронів"

Тільки що стало відомо, що Угорщина попросила дозволу долучитися до зустрічі "Стіни дронів". Як повідомив "Суспільному" посадовець Європейського союзу, Угорщина візьме участь у зустрічі "Стіни дронів" 26 вересня. Зустріч скликав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс через випадки порушення повітряного простору кількох європейських країн російськими дронами.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, в повітряному просторі Данії та Норвегії було зафіксовано невідомі дрони, через що вимушено була призупинена робота аеропортів в Копенгагені та Осло. У Брюсселі цей інцидент напряму пов’язують з Росією.