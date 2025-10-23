Укр

Ветеран Богдан Бабченко получил переоборудованный автомобиль при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ветеран Богдан Бабченко получил переоборудованный автомобиль при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 23 октября 2025, 14:27

Бабченко стал четвертым участником инициативы, которая помогает ветеранам с тяжелыми ранениями вернуться к полноценной жизни

Ветеран Вооруженных сил Украины Богдан Бабченко, который воевал в составе 425-й штурмовой бригады и был тяжело ранен возле Бахмута и Соледара, получил переоборудованное авто при содействии Favbet Foundation в рамках социального проекта "Достойная жизнь ветеранам".

Как сообщил главный редактор "Экономической правды" Николай Максичук, Бабченко стал четвертым участником инициативы, которая помогает ветеранам с тяжелыми ранениями вернуться к полноценной жизни.

"Проект дает возможность ветеранам с тяжелыми ранениями вернуться к нормальной (насколько это возможно) жизни – жизни, на которую они точно заслужили", – отметил Максичук, опубликовав видео передачи автомобиля.

Богдан Бабченко после длительной реабилитации стал инструктором первого контакта в Днепре, помогает людям с травмами спинного мозга адаптироваться к новым условиям жизни и делится собственным опытом.

"Для нас важно, чтобы каждый ветеран, который прошел через войну и получил тяжелые ранения, чувствовал поддержку общества. Этот проект – о достоинстве, о возвращении к активной жизни и о благодарности тем, кто защищал Украину", – отметил вице-президент Favbet Foundation Игорь Сирук.

Проект "Достойная жизнь ветеранам" реализуется при содействии в том числе с Favbet Foundation и направлен на поддержку военнослужащих, получивших тяжелые ранения.

Теги:
#Ветераны #Favbet Foundation