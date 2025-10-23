Ветеран Богдан Бабченко получил переоборудованный автомобиль при содействии Favbet Foundation

Бабченко стал четвертым участником инициативы, которая помогает ветеранам с тяжелыми ранениями вернуться к полноценной жизни

Ветеран Вооруженных сил Украины Богдан Бабченко, который воевал в составе 425-й штурмовой бригады и был тяжело ранен возле Бахмута и Соледара, получил переоборудованное авто при содействии Favbet Foundation в рамках социального проекта "Достойная жизнь ветеранам".

Как сообщил главный редактор "Экономической правды" Николай Максичук, Бабченко стал четвертым участником инициативы, которая помогает ветеранам с тяжелыми ранениями вернуться к полноценной жизни.

"Проект дает возможность ветеранам с тяжелыми ранениями вернуться к нормальной (насколько это возможно) жизни – жизни, на которую они точно заслужили", – отметил Максичук, опубликовав видео передачи автомобиля.

Богдан Бабченко после длительной реабилитации стал инструктором первого контакта в Днепре, помогает людям с травмами спинного мозга адаптироваться к новым условиям жизни и делится собственным опытом.

"Для нас важно, чтобы каждый ветеран, который прошел через войну и получил тяжелые ранения, чувствовал поддержку общества. Этот проект – о достоинстве, о возвращении к активной жизни и о благодарности тем, кто защищал Украину", – отметил вице-президент Favbet Foundation Игорь Сирук.

Проект "Достойная жизнь ветеранам" реализуется при содействии в том числе с Favbet Foundation и направлен на поддержку военнослужащих, получивших тяжелые ранения.