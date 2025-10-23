Ветеран Богдан Бабченко отримав переобладнаний автомобіль за сприяння Favbet Foundation

Бабченко став четвертим учасником ініціативи, яка допомагає ветеранам із важкими пораненнями повернутися до повноцінного життя

Ветеран Збройних сил України Богдан Бабченко, який воював у складі 425-ї штурмової бригади та був тяжко поранений біля Бахмута і Соледару, отримав переобладнане авто за сприяння Favbet Foundation у межах соціального проєкту "Достойне життя ветеранам".

Як повідомив головний редактор "Економічної правди" Микола Максичук, Бабченко став четвертим учасником ініціативи, яка допомагає ветеранам із важкими пораненнями повернутися до повноцінного життя.

"Проєкт дає можливість ветеранам із важкими пораненнями повернутись до нормального (наскільки це можливо) життя – життя, на яке вони точно заслужили", – зазначив Максичук, опублікувавши відео передачі автомобіля.

Богдан Бабченко після тривалої реабілітації став інструктором першого контакту у Дніпрі, допомагає людям із травмами спинного мозку адаптуватися до нових умов життя та ділиться власним досвідом.

"Для нас важливо, щоб кожен ветеран, який пройшов через війну і зазнав тяжких поранень, відчував підтримку суспільства. Цей проєкт – про гідність, про повернення до активного життя і про вдячність тим, хто захищав Україну", – зазначив віцепрезидент Favbet Foundation Ігор Сірук.

Проєкт "Достойне життя ветеранам" реалізується за сприяння в тому числі з Favbet Foundation та спрямований на підтримку військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень.