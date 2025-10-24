Только ленивый его не видел: в 2000-м этот фильм уничтожил конкурентов и получил пять "Оскаров"

Эта историческая драма перезапустила Голливуд на новый уровень

В 2000 году главным хитом кино стал фильм "Гладиатор" Ридли Скотта — история об предательстве, мести и борьбе за справедливость в Древнем Риме. Лента с Расселом Кроу в главной роли сорвала кассу, собрав сотни миллионов долларов, и сделала его звездой, когда Голливуд еще снимал эпохи без компьютерной тошноты.

В центре сюжета — римский генерал Максимус Децимус Меридиус, после смерти императора Марка Аврелия и предательства правителя Коммода становится рабом-гладиатором. В гладиаторских боях он стремится отомстить и восстановить справедливость.

Бюджет фильма составлял примерно 103 миллиона долларов США. В 2000 году он стал вторым по кассовым собраниям, уступив место фильму "Миссия невыполнима 2".

Мировая премьера принесла "Гладиатору" более 460 миллионов долларов кассовых сборов и пять премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и главную мужскую роль. Даже через 25 лет картина не потеряла популярности — ее регулярно включают в рейтинги лучших исторических драм всех времен, а цитаты из нее давно стали мемами.

Кадр из фильма "Гладиатор"

Тема древнего Рима, гладиаторских сражений и гневного возвращения героя к борьбе остается сильной и сегодня. "Гладиатор" — это не просто блокбастер 2000 года, это сольный пример того, как большой бюджет, сильный сюжет, харизма актера и мастерство режиссера превращают фильм в классику.

