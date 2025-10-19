От его просмотра многие плакали: какой фильм был самым популярным в 2004 году

Фильм отмечали престижными премиями, в частности "Оскар"

Некоторые фильмы оставляют заметный отпечаток в истории мирового кинематографа. Они поражают нетипичными сюжетами, яркой игрой актеров и сильной режиссерской работой. Например, речь идет о фильме "Бойцовский клуб" с Брэдом Питтом, но не только.

Так в 2004 году на экраны вышел американский фильм "Вечное сияние чистого разума". В полуфантастической драме говорится о мечтательном меланхолике Джоэле, который встречает энергичную девушку с зелеными волосами Клементину. Они идут на свидание, во время которого у пары зарождаются чувства.

Джоэл (Джим Керри) и Климентина (Кейт Уинслет), фото "Кинориум"

Однажды Джоэл приходит к девушке на работу, но она его не помнит. А все потому, что Климентина стерла все воспоминания о нем. После этого Джоэл также решает избавиться от памяти о любимой. Главные роли в ленте сыграли Джим Керри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст и Элайджа Вуд. Основными темами фильма являются непредсказуемость любви, важность памяти в жизни и желание избежать боли.

Джим Керри и Кейт Уинслет в фильме "Вечное сияние чистого разума", фото "Кинориум"

Картину отметили за лучший оригинальный сценарий сразу тремя премиями: "Оскар", BAFTA и премией Национального совета кинокритиков США. Также создателей фильма "Вечное сияние чистого разума" наградили премией "Сатурн" в номинации "лучший научно-фантастический фильм". А в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb картина заняла 95-е место.

Анонс фильма "Вечное сияние чистого разума"

