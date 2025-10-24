Тільки лінивий його не бачив: у 2000-му цей фільм знищив конкурентів і отримав п'ять "Оскарів"

Ця історична драма перезапустила Голлівуд на новий рівень

У 2000 році головним хітом кіно став фільм "Гладіатор" Рідлі Скотта — історія про зраду, помсту і боротьбу за справедливість у Стародавньому Римі. Стрічка з Расселом Кроу в головній ролі зірвала касу, зібравши сотні мільйонів доларів, і зробила його зіркою, коли Голлівуд ще знімав епоси без комп’ютерної нудоти.

У центрі сюжету — римський генерал Максимус Децимус Меридіус, який після смерті імператора Марка Аврелія і зради правителя Ко́ммода стає рабом-гладіатором. У гладіаторських боях він прагне помститися і відновити справедливість.

Бюджет фільму був приблизно 103 мільйони доларів США. У 2000 році він став другим за касовими зборами, поступившись місцем фільму "Місія нездійсненна 2".

Світова прем’єра принесла "Гладіатору" понад 460 мільйонів доларів касових зборів і п’ять премій "Оскар", зокрема за найкращий фільм і головну чоловічу роль. Навіть через 25 років картина не втратила популярності — її регулярно включають до рейтингів найкращих історичних драм усіх часів, а цитати з неї давно стали мемами.

Кадр з фільму "Гладіатор"

Тема стародавнього Риму, гладіаторських боїв і гнівного повернення героя до боротьби лишається сильною й сьогодні. "Гладіатор" — це не просто блокбастер 2000-го року, це сольний приклад того, як великий бюджет, сильний сюжет, харизма актора і майстерність режисера перетворюють фільм на класику.

