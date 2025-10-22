Его пересматривают по сей день: какой фильм 2001 года собрал больше всех денег (видео)

Этот фильм многие пересматривают в канун Нового года

Многие фильмы, даже спустя 25 лет, продолжают оставаться культовыми и собирают зрителей перед экранами. Среди них можно выделить легендарный "Титаник", а также "Гарри Поттер и философский камень", который в 2001 году стал лидером кассового проката.

"Телеграф" решил выяснить, что делает этот фильм по-настоящему особенным. Миллионы поклонников возвращаются к истории о Гарри Поттере именно в канун зимних праздников.

Какой фильм стала самым популярным в 2001 году

"Гарри Поттер и философский камень" — это первый фильм франшизы, который познакомил зрителей с юным волшебником и с его приключениями в школе магии Хогвартс. Главный герой столкнулся с первыми испытаниями и открыл тайну философского камня, а также узнал имя своего заклятого врага.

"Гарри Поттер и философский камень"

Кинолента, снятая в жанре фэнтези, произвела фурор и стала лидером мирового проката 2001 года, собрав почти 1 миллиард долларов. "Гарри Поттер и философский камень" обошел даже первую часть трилогии "Властелин колец".

Картина получила три номинации на премию "Оскар", а также завоевала множество кинопремий. Этот фильм стал символом целого поколения и одной из самых успешных экранизаций в истории кино.

История о Гарри Поттере пришлась по вкусу и взрослым, и детям, потому что передает волшебную атмосферу, уют праздничных вечеров и веру в чудеса. Даже спустя 24 года зрители по всему миру пересматривают этот фильм, вновь погружаясь в мир магии, дружбы и борьбы добра со злом.

