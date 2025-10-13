А вы знали, сколько в Украине "королей"? Секреты самого величественного мужского имени

Это имя Кароль очень распространено в Польше, Чехии и Словакии и редко в нашей стране

В Украине есть немало имен, которые звучат немного забавно, среди них и мужское имя Кароль. Оно довольно редкое, однако в нашей стране проживает несколько сотен его носителей.

Как свидетельствуют данные сайта "Рідні", в Украине проживают 345 человек по имени Кароль. В основном они живут на Закарпатье. Стоит отметить, что это данные за 2013 год, до начала военной агрессии России против Украины. Хотя данные устаревшие, они дают представление о распространении того или иного имени, или фамилии в Украине.

Как любое имя, имя Кароль имеет ласкательную форму. Маленького Кароля называют:

Карольчик

Карусь

Карысик

Каруньо (может иметь региональное или польское происхождение)

Кароль – происхождение имени

Происхождение имени Кароль (Karol) тесно связано с историей Европы. Оно произошло от древнегерманского мужского имени Карл (Karl, Carl). В древнегерманском языке слово Karl означало "свободный человек", "мужчина" (не раб и не представитель знати).

Слово "король" (чеш. кр., пол. król, укр. король) происходит от имени Карла Великого (Carolus Magnus), короля франков и первого императора Запада после падения Римской империи. Имя Кароль очень распространено в Польше, Чехии и Словакии.

Карл Великий

Ранее "Телеграф" рассказывал о десяти забытых украинских именах. Большинство из них даже не слышали.