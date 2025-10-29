Зараз так називають бур'ян: які незвичайні імена є в Україні, та де вони зустрічаються

В давньогрецьких міфах теж можна зустріти згадку про ці імена

Українська культура древня та багатогранна, що відклало свій відбиток і на тому, які імена носять українці на сьогодні. Як дізнався "Телеграф", близько сотні людей в Україні зараз носять імена, похідні від слова "амброзія".

Мабуть, всі знають рослину амброзію, під час цвітіння якої страждають алергіки. Проте є ще й міфічна амброзія — так називали їжу давньогрецьких богів, яка давала їм безсмертя та вічну молодість.

Саме від грецького слова "амбросиос", що перекладається як "той, що належить богам", з'явилася і низка імен, деякі з яких досі зустрічаються в Україні.

Так, 49 людей в Україні мають ім'я Амброзій, ще 30 осіб — Амбросій. Найчастіше вони зустрічаються в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Також є 7 українок на ім'я Амброзія — і всі вони живуть на Івано-Франківщині.

Крім того, є й кілька носіїв імен Амброз та Амброзіна.

