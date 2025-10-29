Календарь на ноябрь 2025: сколько выходных и праздников будет у украинцев

Полный календарь на ноябрь с важными датами и праздниками

Ноябрь — последний месяц осени и 11-й месяц в году. Сразу за ним начинается зима с её праздниками и новогодним настроением. Однако в ноябре тоже есть повод праздновать, например, профессиональные праздники. В этом месяце, к слову, много праздников посвящено украинским военным, так что не забудьте их поздравить.

Всего в ноябре 2025 года 30 календарных дней. Из них 20 дней — рабочие и 10 дней — выходные. Также в последний месяц осени украинцы будут отмечать несколько важных дат и профессиональных праздников. В большинстве своем они касаются Вооруженных сил Укарины. Также в ноябре в Украине чтят жертв Голодомора и День достоинства и свободы в память о Евромайдане 2014 года.

Календарь на ноябрь 2025 года

3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

6 ноября — День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

21 ноября — День десантно-штурмовых войск ВСУ. День достоинства и свободы.

22 ноября — День памяти жертв Голодомора.

30 ноября — День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

