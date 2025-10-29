Коллаборантка удивила выбором нового имени

Скандально известная крымская прокурорша Наталья Поклонская, которая в 2014 году стала коллаборанткой и начала работать на оккупационное правительство России, сменила имя. Теперь ее зовут Радведа.

Об этом стало известно из судебных документов — Поклонская подала иск против российских пропагандистов Сергея Ключенкова и Игоря Егорова. Как оказалось, Ключенков, он же Мардан, опубликовал паспортные данные Поклонской и посмеялся над ней в эфире "Соловьев Лайф". Так что свои честь и достоинство прокурорша решила защищать в суде.

Радведа (бывшая Наталья) Поклонская косвенно подтвердила, что теперь она полностью посвятила себя Велесу и Даждьбогу и вернулась к корням, описанным то ли чатом жэпэтэ, то ли Ксенией Меньшиковой Мардан в своем телеграм-канале

Отметим, что ранее Поклонская опозорилась тем, что бегала с портретом Николая II и рассказывала, что в Крыму мироточит его бюст. Тогда она называла себя православной христианкой. Однако теперь вообще отказалась от христианства и ударилась в язычество, еще и имя сменила.

В прошлом году к Хэллоуину коллаборантка Поклонская устроила ведьмовскую фотосессию, в которой примеряла на себя языческие образы. Эти снимки вызвали неоднозначную реакцию в сети, их также осуждали на пропагандистских шоу в России.

