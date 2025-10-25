Конфеты или жизнь? Когда отмечается Хэллоуин 2025 и почему этот праздник критикуют в Украине
Не все в Украине поддерживают идею празднования Хэллоуина
Хэллоуин — веселый праздник, который распространен в западной культуре, его отмечают в США и Европе, а также в последние десятилетия он становится популярным и в Украине. В этот день принято устраивать "страшные" вечеринки, вырезать монстриков из тыкв и просить угощения.
Что стоит знать:
- Хэллоуин всегда отмечается 31 октября и связан с кельтским праздником Самайн
- Праздник популярен в Украине среди молодежи и детей для проведения костюмированных вечеринок
- Хэллоуин критикуют как чуждый для Украины, коммерциализированный и не имеющий местных культурных корней
"Телеграф" рассказывает, когда в 2025 году отмечается Хэллоуин и почему этот праздник критикуют в Украине.
Хэллоуин 2025 — дата и история праздника
У этого праздника фиксированная дата — каждый год он отмечается 31 октября. История Хэллоуина уходит корнями далеко в прошлое и берет свое начало от древнего кельтского праздника Самайн, который отмечался в Ирландии, Шотландии и частично в Британии еще две тысячи лет назад. Этот праздник у кельтов считался днем, когда заканчивается урожайный год и начинается "темная" половина года. Согласно поверьям, в это время граница между миром живых и духов становилась тоньше.
Именно поэтому древние кельты зажигали костры, приносили жертвы и надевали маски, чтобы отпугнуть злых духов. Частично традиции Самайна трансформировались в то, что сейчас отмечают как Хэллоуин.
В XIX веке ирландские и шотландские иммигранты привезли традиции празднования Хэллоуина в США, где он приобрел современные черты. Люди начали делать тыквы-рожицы с фонариками, наряжаться в "страшные костюмы" и ходить к соседям или родственникам за угощениями, приговаривая: "Конфеты или жизнь?".
Как отмечают Хэллоуин в Украине и почему критикуют?
В последние десятилетия празднование Хэллоуина стало популярным и в Украине. Особенно этот праздник пользуется успехом у детей и молодежи.
В этот день, традиционно, устраивают костюмированные вечеринки, фотосессии, готовят символические блюда и угощения. Также к празднику бывают приурочены ярмарки, фестивали, дискотеки или распродажи в магазинах.
Праздник воспринимается как развлечение, часто с западным уклоном, и не имеет глубоких культурных корней именно для Украины. Поэтому его часто критикуют.
Кроме того, в соцсетях нередко возникают дискуссии на тему излишней коммерциализации Хэллоуина и утраты исторического смысла этого праздника. Критики также обсуждают религиозную составляющую, называя Хэллоуин чуждым для украинского контекста праздником.
