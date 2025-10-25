Конфеты или жизнь? Когда отмечается Хэллоуин 2025 и почему этот праздник критикуют в Украине

Не все в Украине поддерживают идею празднования Хэллоуина

Хэллоуин — веселый праздник, который распространен в западной культуре, его отмечают в США и Европе, а также в последние десятилетия он становится популярным и в Украине. В этот день принято устраивать "страшные" вечеринки, вырезать монстриков из тыкв и просить угощения.

Что стоит знать:

Хэллоуин всегда отмечается 31 октября и связан с кельтским праздником Самайн

Праздник популярен в Украине среди молодежи и детей для проведения костюмированных вечеринок

Хэллоуин критикуют как чуждый для Украины, коммерциализированный и не имеющий местных культурных корней

"Телеграф" рассказывает, когда в 2025 году отмечается Хэллоуин и почему этот праздник критикуют в Украине.

Хэллоуин 2025 — дата и история праздника

У этого праздника фиксированная дата — каждый год он отмечается 31 октября. История Хэллоуина уходит корнями далеко в прошлое и берет свое начало от древнего кельтского праздника Самайн, который отмечался в Ирландии, Шотландии и частично в Британии еще две тысячи лет назад. Этот праздник у кельтов считался днем, когда заканчивается урожайный год и начинается "темная" половина года. Согласно поверьям, в это время граница между миром живых и духов становилась тоньше.

Традиция Хэллоуина походит от древнего праздника Самайн. Фото: Getty Images

Именно поэтому древние кельты зажигали костры, приносили жертвы и надевали маски, чтобы отпугнуть злых духов. Частично традиции Самайна трансформировались в то, что сейчас отмечают как Хэллоуин.

В XIX веке ирландские и шотландские иммигранты привезли традиции празднования Хэллоуина в США, где он приобрел современные черты. Люди начали делать тыквы-рожицы с фонариками, наряжаться в "страшные костюмы" и ходить к соседям или родственникам за угощениями, приговаривая: "Конфеты или жизнь?".

В этот праздник люди наряжаются в страшные костюмы и делают грим. Фото: Getty Images

Как отмечают Хэллоуин в Украине и почему критикуют?

В последние десятилетия празднование Хэллоуина стало популярным и в Украине. Особенно этот праздник пользуется успехом у детей и молодежи.

В этот день, традиционно, устраивают костюмированные вечеринки, фотосессии, готовят символические блюда и угощения. Также к празднику бывают приурочены ярмарки, фестивали, дискотеки или распродажи в магазинах.

Одним из символом Хэллоуина являются тыквы-монстрики. Фото: Getty Images

Праздник воспринимается как развлечение, часто с западным уклоном, и не имеет глубоких культурных корней именно для Украины. Поэтому его часто критикуют.

Кроме того, в соцсетях нередко возникают дискуссии на тему излишней коммерциализации Хэллоуина и утраты исторического смысла этого праздника. Критики также обсуждают религиозную составляющую, называя Хэллоуин чуждым для украинского контекста праздником.

