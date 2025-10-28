Укр

Юлия Тимошенко надела пальто за 300 тысяч: что за бренд и как выглядит

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юлия Тимошенко выгуляла обновку от итальянского бренда Новость обновлена 28 октября 2025, 13:32
Юлия Тимошенко выгуляла обновку от итальянского бренда. Фото Коллаж "Телеграф"

Политик не перестает удивлять украинцев своими нарядами

Юлия Тимошенко — народный депутат Украины уже более 20 лет. За время при власти украинцы видели ее в разных образах и с разными прическами. Однако она всегда выглядела стильно и дорого.

Так и в этот раз, во время очередного публичного выхода, Юлия Владимировна поразила безупречным вкусом и стоимостью наряда. Депутат посетила Национальную музыкальную академию Украины, где проходили торжественности по поводу 162-летия с дня основания.

Сегодня поздравила коллектив преподавателей и студентов со 162-летием со дня основания Национальной музыкальной академии Украины. Поблагодарила этих людей за их большое и доброе дело

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко, пальто, фото
Юлия Тимошенко, пальто, фото

Фото с мероприятия Тимошенко опубликовала в своем Facebook. На них можно увидеть, что политик пришла к студентам в светлом кашемировом пальто-бушлате с черными пуговицами и с фирменной косой на голове, которая уже давно стала ее визитной карточкой.

Юлия Тимошенко, пальто, фото
Юлия Тимошенко, пальто, фото

Как оказалось, это пальто итальянского бренда Brunello Cucinelli, которое стоит 6 600 евро, что в переводе на гривны превышает 320 тысяч.

Бренд Brunello Cucinelli
Бренд Brunello Cucinelli
Бренд Brunello Cucinelli
курс евро, гривна

К слову, ранее в СМИ была информация, что бренд не закрыл свои магазины в России несмотря на санкции, и продает там свой кашемир по завышенным ценам. Когда это стало известно, акции модного дома Brunello Cucinelli впервые в его истории упали на 15%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Гройсман и чем он занимается. Ушел из большой политики, похудел и изменился до неузнаваемости.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Стиль #Пальто