Календар на листопад 2025: скільки вихідних і свят буде в українців

Галина Струс
У листопаді 2025 року буде 20 робочих днів та 10 вихідних Новина оновлена 29 жовтня 2025, 16:23
У листопаді 2025 року буде 20 робочих днів та 10 вихідних. Фото Колаж "Телеграф"

Повний календар на листопад з важливими датами та святами

Листопад — останній місяць осені та 11-й місяць у році. Відразу за ним починається зима з її святами та новорічним настроєм. Однак у листопаді також є привід святкувати, наприклад, професійні свята. Цього місяця, до речі, багато свят присвячено українським військовим, тож не забудьте їх привітати.

Загалом у листопаді 2025 року 30 календарних днів. З них 20 днів – робочі і 10 днів – вихідні. Також в останній місяць осені українці відзначатимуть кілька важливих дат та професійних свят. Здебільшого вони стосуються Збройних сил України. Також у листопаді в Україні вшановують жертв Голодомору та День гідності та свободи на згадку про Євромайдан 2014 року.

Календар на листопад 2025 року

  • 3 листопада — День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії.
  • 6 листопада — День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників.
  • 21 листопада — День десантно-штурмових військ ЗСУ. День гідності та свободи.
  • 22 листопада — День пам’яті жертв Голодомору.
  • 30 листопада — День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.
Календар на листопад 2025 року

