Календар на листопад 2025: скільки вихідних і свят буде в українців

Повний календар на листопад з важливими датами та святами

Листопад — останній місяць осені та 11-й місяць у році. Відразу за ним починається зима з її святами та новорічним настроєм. Однак у листопаді також є привід святкувати, наприклад, професійні свята. Цього місяця, до речі, багато свят присвячено українським військовим, тож не забудьте їх привітати.

Загалом у листопаді 2025 року 30 календарних днів. З них 20 днів – робочі і 10 днів – вихідні. Також в останній місяць осені українці відзначатимуть кілька важливих дат та професійних свят. Здебільшого вони стосуються Збройних сил України. Також у листопаді в Україні вшановують жертв Голодомору та День гідності та свободи на згадку про Євромайдан 2014 року.

Календар на листопад 2025 року

3 листопада — День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії.

6 листопада — День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників.

21 листопада — День десантно-штурмових військ ЗСУ. День гідності та свободи.

22 листопада — День пам’яті жертв Голодомору.

30 листопада — День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Календар на листопад 2025 року

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Геловін 2025 року. І чому це свято критикують в Україні?