Церковный календарь на ноябрь 2025: какие религиозные праздники будут отмечать украинцы по новому и старому стилю
Мы собрали для вас важные церковные праздники последнего месяца осени
Ноябрь богат праздниками, в частности религиозными. Вторая половина последнего месяца осени – период подготовки к Рождественскому посту. В это время Церковь вспоминает усопших, чтит святых и готовит сердце к предстоящему празднику Рождества.
Помним, что по новому стилю церковные праздники отмечают 13 дней раньше. Часть украинцев перешла на новый юлианский церковный календарь, но некоторые все еще празднуют по старому.
В этот период отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы, которую еще называют Третьей Пречистой. Также начинается Рождественский пост.
Церковный календарь на ноябрь 2025 года по новому стилю
8 ноября — Собор архистратига Михаила;
15 ноября — Начало Рождественского поста;
21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая);
24 ноября — Святой великомученицы Екатерины;
30 ноября — Святого апостола Андрея Первозванного.
Церковный календарь на ноябрь 2025 года по старому стилю
21 ноября — Собор архистратига Михаила;
28 ноября — Начало Рождественского поста;
29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея;
30 ноября — святого Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
