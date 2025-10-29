Церковный календарь на ноябрь 2025: какие религиозные праздники будут отмечать украинцы по новому и старому стилю

Мы собрали для вас важные церковные праздники последнего месяца осени

Ноябрь богат праздниками, в частности религиозными. Вторая половина последнего месяца осени – период подготовки к Рождественскому посту. В это время Церковь вспоминает усопших, чтит святых и готовит сердце к предстоящему празднику Рождества.

Помним, что по новому стилю церковные праздники отмечают 13 дней раньше. Часть украинцев перешла на новый юлианский церковный календарь, но некоторые все еще празднуют по старому.

В этот период отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы, которую еще называют Третьей Пречистой. Также начинается Рождественский пост.

Церковный календарь на ноябрь 2025 года по новому стилю

8 ноября — Собор архистратига Михаила;

15 ноября — Начало Рождественского поста;

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая);

24 ноября — Святой великомученицы Екатерины;

30 ноября — Святого апостола Андрея Первозванного.

Церковный календарь на ноябрь 2025 года по старому стилю

21 ноября — Собор архистратига Михаила;

28 ноября — Начало Рождественского поста;

29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея;

30 ноября — святого Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

