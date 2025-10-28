Аномальная погода ожидается в ноябре в Украине: каким областям стоит готовиться

Теплая погода сохранится почти весь месяц

В ноябре юго-западные воздушные потоки установятся почти над всей Европой, включая Украину. Это обеспечит период необычно теплой и стабильной погоды. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

Что нужно знать:

Ноябрь в Украине начнется с необычно теплой погоды и юго-западного ветра

Средняя температура воздуха превысит климатическую норму на несколько градусов

Теплая погода продержится почти весь месяц, несмотря на отдельные похолодания

На территории Украины ноябрь начнется с аномально теплой погоды во всех областях и преобладанием юго-западного ветра. Средние показатели температуры воздуха будут превышать климатическую норму на несколько градусов.

Относительно теплый характер погоды продержится практически весь месяц. Безусловно, будут наблюдаться также кратковременные периоды похолодания, но они не окажут весомого влияния на среднемесячную температуру, которая прогнозируется в пределах +1…+6 °С, на крайнем юге (особенно вдоль побережья морей) местами +7…+9 °С, что выше нормы примерно на 2-3 °С.

В начале ноября в западных областях украинцев ожидает теплая погода в пределах +17…+20 °С, при этом на востоке прогнозируется +6…+8 °С. В общем в Украине так же ожидается довольно теплая погода как для конца осени — в пределах +9…+14 °С.

Данные портала Ventusky

Напомним, что в октября Украину вперве засипало снегом. В сети украинцы поделились кадрами.