Церковний календар на листопад 2025: які релігійні свята відзначатимуть українці за новим і старим стилем

Ми зібрали для вас важливі церковні свята останнього місяця осені

Листопад багатий на свята, зокрема релігійні. Друга половина останнього місяця осені — період підготовки до Різвяного посту. В цей час Церква згадує покійних, вшановує святих і готує серце до майбутнього свята Різдва.

Пам'ятаємо, що за новим стилем церковні свята відзначають на 13 днів раніше. Частина українців перейшла на новоюліанський церковний календар, але дехто все ще святкує за старим.

В цей період відзначається Введення в храм Пресвятої Богородиці, яку ще називають Третьою Пречистою. Також починається Різдвяний піст.

Церковний календар на листопад 2025 за новим стилем

8 листопада — Собор архістратига Михаїла;

15 листопада — Початок Різдвяного посту;

21 листопаду — Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста);

24 листопада — Святої великомучениці Катерини;

30 листопада — Святого апостола Андрія Первозванного.

Церковний календар на листопад 2025

Церковний календар на листопад 2025 за старим стилем

21 листопада — Собор архістратига Михаїла;

28 листопада — Початок Різдвяного посту;

29 листопада — Апостола і євангелиста Матвія;

30 листопада — святого Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних і свят буде в українців у листопаді. Ми підготували для вас календар професійних та державних свят.