Кухонные полотенца станут как новые: понадобится копеечный раствор (видео)

Полотенца будут как новые

Кухонные и банные полотенца быстро теряют свежий вид. Даже регулярная стирка на высоких температурах не всегда спасает: ткань становится тусклой, а пятна остаются. Часто причина в том, что магазинные порошки и пятновыводители не справляются с устаревшими загрязнениями.

На кухне это жир, сок от фруктов и овощей, плотно въедающихся в ткань, а в ванне – следы косметики и другие стойкие пятна. Некоторые хозяйки пытаются решить проблему, покупая темные полотенца, но есть более эффективный способ вернуть свежесть даже светлым тканям. Как это сделать рассказали на TikTok-канале "mshelen_ru".

Как отстирать кухонные полотенца

Для приготовления средства нужно взять кипящую воду – не просто горячую из-под крана, а именно кипяток. На 5-6 литров воды добавляют:

кислородный порошок или порошок-пятновыводитель — 2 ст. л.;

растительное масло без запаха – 2 ст. л.;

перекись водорода — 4 ст. л.;

горчичный порошок — 3-4 ст. л.;

Замочить полотенца в этом растворе нужно на ночь, а по желанию – на 1 сутки. Раствор размягчает ткань, растворяет устаревшие жирные пятна и дезинфицирует. Масло эффективно удаляет жир, горчица и перекись осветляют ткань и выводят грязь.

После замачивания полотенца сполоснуть проточной водой и постирать в стиральной машине при высокой температуре. Результат – мягкие, свежие и почти как новые полотенца, готовые для ежедневного использования.