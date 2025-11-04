Рус

Кухонні рушники стануть як нові: знадобиться копійчаний розчин (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Чисті кухонні рушники
Чисті кухонні рушники. Фото tiktok.com

Рушники будуть як нові

Кухонні та банні рушники швидко втрачають свіжий вигляд. Навіть регулярне прання на високих температурах не завжди рятує: тканина стає тьмяною, а плями залишаються. Часто причина в тому, що магазинні порошки та плямовивідники не справляються із застарілими забрудненнями.

На кухні це жир, сік від фруктів та овочів, які щільно в’їдаються в тканину, а у ванні — сліди косметики та інші стійкі плями. Деякі господині намагаються розв'язати проблему, купуючи темні рушники, але є ефективніший спосіб повернути свіжість навіть світлим тканинам. Як це зробити розповіли на TikTok-каналі "mshelen_ua".

Як відіпрати кухонні рушники

Для приготування засобу потрібно взяти киплячу воду — не просто гарячу з-під крана, а саме окріп. На 5–6 літрів води додають:

  • кисневий порошок або порошок-плямовивідник — 2 ст. л.;
  • рослинна олія без запаху — 2 ст. л.;
  • перекис водню — 4 ст. л.;
  • гірчичний порошок — 3–4 ст. л.;

Замочити рушники у цьому розчині потрібно на ніч, а за бажанням — на 1 добу. Розчин розм’якшує тканину, розчиняє застарілі жирні плями та дезінфікує. Олія ефективно видаляє жир, гірчиця та перекис освітлюють тканину та виводять бруд.

Після замочування рушники сполоснути проточною водою та випрати у пральній машині на високій температурі. Результат — м’які, свіжі та майже як нові рушники, готові для щоденного використання.

