Кухонні рушники стануть як нові: знадобиться копійчаний розчин (відео)
Рушники будуть як нові
Кухонні та банні рушники швидко втрачають свіжий вигляд. Навіть регулярне прання на високих температурах не завжди рятує: тканина стає тьмяною, а плями залишаються. Часто причина в тому, що магазинні порошки та плямовивідники не справляються із застарілими забрудненнями.
На кухні це жир, сік від фруктів та овочів, які щільно в’їдаються в тканину, а у ванні — сліди косметики та інші стійкі плями. Деякі господині намагаються розв'язати проблему, купуючи темні рушники, але є ефективніший спосіб повернути свіжість навіть світлим тканинам. Як це зробити розповіли на TikTok-каналі "mshelen_ua".
Як відіпрати кухонні рушники
Для приготування засобу потрібно взяти киплячу воду — не просто гарячу з-під крана, а саме окріп. На 5–6 літрів води додають:
- кисневий порошок або порошок-плямовивідник — 2 ст. л.;
- рослинна олія без запаху — 2 ст. л.;
- перекис водню — 4 ст. л.;
- гірчичний порошок — 3–4 ст. л.;
Замочити рушники у цьому розчині потрібно на ніч, а за бажанням — на 1 добу. Розчин розм’якшує тканину, розчиняє застарілі жирні плями та дезінфікує. Олія ефективно видаляє жир, гірчиця та перекис освітлюють тканину та виводять бруд.
Після замочування рушники сполоснути проточною водою та випрати у пральній машині на високій температурі. Результат — м’які, свіжі та майже як нові рушники, готові для щоденного використання.