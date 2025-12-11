Отдельные вагоны не только для женщин и детей: чем еще интересно метро в Дубае (фото)

Выбрать подходящий вагон можно прямо на станции, купив нужный билет

В дубайском метро предусмотрено несколько классов вагонов: Gold (повышенный комфорт), Silver (стандартный) и розовые вагоны для женщин и детей. Последние предназначены для дополнительного комфорта пассажирок.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как устроены все три типа вагонов. Отметим, что главное различие в них заключается в цене и удобстве.

Gold

В вагонах класса Gold установлены панорамные окна и широкие кожаные кресла. Для проезда в вагоне повышенной комфортности необходимо приобрести билет по особому тарифу в одной из касс метрополитена.

Чтобы проехать в таком вагоне необходимо приобрести NOL Gold card (продаётся в автоматах и кассах и выглядит как карта с золотой полосой) или переключить Red Ticket на тариф Gold.

Вагон Gold

Silver

Это обыкновенная пассажирская зона, без премиальных услуг и без особых требований к тарифу. Сиденья обычно вдоль стен или поперёк и рассчитаны на максимальную вместимость.

Есть несколько небольших секций с поперечными сиденьями. Много зон для стоящих пассажиров, особенно возле дверей.

Чтобы проехать в таком вагоне необходимо приобрести обыную NOL Silver card или разовый билет на метро (Red Ticket).

Вагон Silver

Вагоны для женщин и детей

Все составы дубайского метрополитена оснащены специальными вагонами для женщин и детей. В них есть большое количество пространства для детских колясок. Отличить женский вагон можно по розовым предупредительным знакам на станции и в самом вагоне.

Стоит добавить, что в дубайском метро женщинам не запрещено пользоваться общими вагонами. Женские вагоны предназначены лишь для дополнительного комфорта пассажирок.

Здесь билеты такие же, как в Silver Class — специальных тарифов нет.

Также важно отметить, что все станции метро оборудованы лифтами, а в каждом поезде предусмотрены специальные зоны для людей на инвалидных креслах.

Вагон для женщин и детей. Фото: gulfnews

