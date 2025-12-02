Их часто путают с домашними: фотоловушка зафиксировала краснокнижное животное в украинском заповеднике (фото)

В Украине насчитывается не более 500 особей этого вида

В заповеднике "Медоборы" в Тернопольской области исследователи с помощью фотоловушки заметили редкого лесного кота. Это дикое животное встречается в Украине очень редко.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Мой Тернополь". Это редкая дикая кошка, которая внешне похожа на обычную домашнюю, но больше и крепче: самки весят около 3,5 кг, а самцы — до 5 кг.

Что еще известно об уникальном обитателе заповедника

Раньше лесных кошек можно было встретить почти по всей Украине, но сейчас они остались только в нескольких областях — в частности, в Черновицкой, Волынской, Одесской, Николаевской и Черкасской. Они живут в труднодоступных лесах, камышах, горах или в заброшенных норах других животных и в основном охотятся ночью.

Как выглядит уникальный хищник

По подсчетам, в Украине осталось всего 400–500 лесных кошек. Их численность уменьшается из-за вырубки лесов, потери естественной среды обитания, ловушек, случайного уничтожения во время борьбы с бездомными кошками и суровых зим.

Благодаря фотоловушкам исследователи могут лучше следить за популяцией этих редких животных и защищать их естественный ареал обитания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что чуть раньше лесного кота также видели и в Одесской области.