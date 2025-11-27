В Чернобыльском заповеднике увидели необычного гостя: что известно об этом животном (фото)

На камеру попал редкий гибрид

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лошади в осеннем лесу. В комментариях пишут, что это не простое животное.

Соответствующее фото сделал Александр Музыченко. Лошадь действительно выглядит странно.

"Природа творит свои лучшие картины именно так, без украшений, но с невероятной гармонией: дождь, осенние листья и золотистый конь… Ничего лишнего, только красота, раскрывающая дух заповедных просторов…", – говорится в публикации.

Лошадь в осеннем лесу. Фото: Александр Музыченко

"А вот и гибрид коня Пржевальского и домашних коней", – написал один из подписчиков.

Другой ответил: "Ничего странного. Неоднократно были попытки диких жеребцов присоединить к своему табуну сельских кобыл".

Возможно ли скрещивание пород

Гибридизация между лошадью Пржевальского и лошадью возможна, ведь эти животные генетически близки и принадлежат к одному виду — Equus caballus. У лошади Пржевальского насчитывают 66 хромосом, у домашней — 64, поэтому их потомство получает 65 хромосом. Скрещивание лошадей Пржевальского и домашнего коня дает жизнеспособное, плодотворное потомство с нечетным числом хромосом, в отличие от бесплодного потомства от скрещивания домашнего коня и осла.

Чем отличаются лошадь Пржевальская и домашняя лошадь

В то же время подобные скрещивания случаются редко, поскольку лошадь Пржевальского является диким видом, длительно находившимся на грани исчезновения. Вместе с тем попытки разведения, предпринятые в 1980-х годах, успешно привели к созданию охраняемых диких табунов на территориях Монголии, Китая и Казахстана. Все современные лошади Пржевальского – потомки 12 диких особей и нескольких одомашненных лошадей.

