Сделка на грани подписания: что скрывает меморандум США и Ирана по Ормузскому проливу

Американский лидер Дональд Трамп ожидает подписания документа в ближайшее время

Меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Ираном может быть подписан уже в ближайшее время и будет предусматривать немедленное открытие Ормузского пролива без платы за проход.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на слова дипломата одной из стран-посредников и представитель правительства США. По его словам, предусмотрено также смягчение санкций в отношении Ирана при условии соблюдения условий соглашения.

"Меморандум о взаимопонимании продлит перемирие на 60 дней, в том числе в Ливане, в течение которых будут проводиться ядерные переговоры. Текст включает в себя рамочные положения по решению проблемы запасов обогащенного урана в Иране, хотя любые действия в отношении ядерной программы Ирана будут зависеть от второго, более подробного соглашения", — говорится в материале.

В Штатах согласовали текст но отметили, что он все еще нуждается в окончательном утверждении. Президент США Дональд Трамп ожидает подписания документа в выходные. Однако пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что Тегеран "еще не принял окончательного решения".

Согласно меморандуму о взаимопонимании, Иран возьмет на себя определенные обязательства по своей ядерной программе — прежде всего, никогда не приобретать ядерное оружие и разрешить тупиковую ситуацию вокруг обогащенного урана. По словам одного из американских чиновников, Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения проблемы может быть разбавление высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.

Любые шаги в отношении ядерной программы Ирана будут предприняты только в случае достижения второго соглашения — неопределенная перспектива, учитывая, насколько сложными были гораздо менее технические переговоры по меморандуму.

Меморандум подробно рассматривает все ядерные вопросы и удовлетворяет всем требованиям США. Предусматривает немедленное открытие пролива без взимания платы за проход, а также возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней. Взамен будет снята и блокада США. До этого американские чиновники говорили, что после открытия пролива Ирану будут предоставлены временные послабления в санкциях, позволяющие продавать нефть в течение 60 дней. Это принесет Тегерану ценный доход.

Что известно о меморандуме. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Снятие санкций будет увеличено, если Иран выполнит условия первоначального соглашения и проявит "добросовестность" в последующих переговорах. При этом, Иран настаивает на получении части денег сразу же после подписания любого первоначального соглашения, в то время как США заявляют, что они будут разблокироваться траншами в зависимости от выполнения условий.

Иран настаивает на том, что он должен получить часть денег немедленно после подписания любого первоначального соглашения, в то время как США заявляют, что они будут разблокироваться траншами в зависимости от выполнения условий. В последние дни США, Иран и Катар обсуждали механизм, с помощью которого Иран получит доступ к части своих замороженных средств в Катаре для закупки гуманитарной продукции.

С чего все началось

США и Израиль 28 февраля 2026 года нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана. В ходе атак был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных и чиновников.

После гибели аятоллы власть в Иране перешла ко временному совету. Новым верховным лидером избрали Моджтабу Хаменеи (56 лет), это второй сын предыдущего руководителя страны Али Хаменеи. Однако на публике он не появляется, по данным США, он тяжело ранен.

Иран нанес ракетно-дроновые атаки по Израилю, а также атаковал американские военные базы в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Иордании.

В апреле при посредничестве Пакистана Вашингтон и Тегеран согласовали перемирие (временное прекращение огня). Однако иногда стороны атакуют объекты друг друга.

Чего добиваются США

США требуют от Ирана полного сворачивания его ядерной программы под строгим международным контролем. Вашингтон также добивается от страны прекращения поддержки террористических группировок в регионе и обеспечения беспрепятственной свободы судоходства в Ормузском проливе.

Чего хочет Иран

В свою очередь Тегеран хочет полной отмены международных экономических санкций и предоставления финансовых гарантий. Среди его требований также прекращение огня из стороны Израиля в Ливане и Газе и признание права Тегерана на гражданскую ядерную программу без внешнего вмешательства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как война в Иране вылезет боком США, рассказал Бессмертный.