Укр

Никаких палаток и матрасов? Киевское метро предложило киевлянам альтернативу на время тревоги

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Метро в Киеве Новость обновлена 12 июня 2026, 13:47
Метро в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пребывание в подземке должно быть комфортным для всех людей

В Киевском метрополитене обновили правила нахождения в подземке во время тревоги. Граждан просят не приносить с собой габаритные вещи, в частности палатки и надувные матрасы. Вместо этого киевлянам предложили альтернативу.

Об этом пишет пресс-служба метрополитена. Основная цель новых правил – сделать пребывание всех граждан на территории метро во время тревоги комфортным.

"Призываем воздержаться от использования крупногабаритных вещей, в том числе палаток и надувных матрасов, которые могут мешать и создавать неудобства другим людям", — пишет пресс-служба.

Сообщение Киевского метро
Сообщение Киевского метро
Можно ли в метро брать палатки
Почему не стоит брать в метро палатки

Альтернативным вариантом в метрополитене назвали каремат и спальник, ведь они занимают меньше места и не препятствуют движению людей. Главным недостатком палаток считается габаритность, из-за которой они могут перекрывать путь эвакуации и т.д.

"По возможности замените палатку/надувной матрас на каремат или спальник", — отметили в пресс-службе.

Метрополитен советует заменить палатки карематами
Метрополитен советует заменить палатки карематами
Какие станции лучше выбрать для пребывания во время тревоги
Какие станции лучше выбрать для пребывания во время тревоги

Кроме того, предприятие напомнило, что с собой следует иметь теплую одежду или одеяло, воду, легкую пищу, необходимые лекарства и базовые средства гигиены. На станциях может быть прохладно – около 17–18°C, а из-за туннелей возможны сквозняки.

Правила пребывания в метро во время тревоги
Важное правило метрополитена

Напомним, что в Киевском метрополитене на запрос "Телеграфа" уже отмечали, что есть установленные нормы минимальной площади на одного человека в основном помещении для укрытия. Эта площадь составляет 0,6 м2.

Ранее наше издание рассказывало, как сделать станции киевского метро более безопасными.

Теги:
#Киев #Метро #Тревога #Палатка