Никаких палаток и матрасов? Киевское метро предложило киевлянам альтернативу на время тревоги

Пребывание в подземке должно быть комфортным для всех людей

В Киевском метрополитене обновили правила нахождения в подземке во время тревоги. Граждан просят не приносить с собой габаритные вещи, в частности палатки и надувные матрасы. Вместо этого киевлянам предложили альтернативу.

Об этом пишет пресс-служба метрополитена. Основная цель новых правил – сделать пребывание всех граждан на территории метро во время тревоги комфортным.

"Призываем воздержаться от использования крупногабаритных вещей, в том числе палаток и надувных матрасов, которые могут мешать и создавать неудобства другим людям", — пишет пресс-служба.

Сообщение Киевского метро

Почему не стоит брать в метро палатки

Альтернативным вариантом в метрополитене назвали каремат и спальник, ведь они занимают меньше места и не препятствуют движению людей. Главным недостатком палаток считается габаритность, из-за которой они могут перекрывать путь эвакуации и т.д.

"По возможности замените палатку/надувной матрас на каремат или спальник", — отметили в пресс-службе.

Метрополитен советует заменить палатки карематами

Какие станции лучше выбрать для пребывания во время тревоги

Кроме того, предприятие напомнило, что с собой следует иметь теплую одежду или одеяло, воду, легкую пищу, необходимые лекарства и базовые средства гигиены. На станциях может быть прохладно – около 17–18°C, а из-за туннелей возможны сквозняки.

Важное правило метрополитена

Напомним, что в Киевском метрополитене на запрос "Телеграфа" уже отмечали, что есть установленные нормы минимальной площади на одного человека в основном помещении для укрытия. Эта площадь составляет 0,6 м2.

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