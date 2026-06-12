Сорвала лаванду для дома и получила штраф: где была ее ошибка

Дешевле будет купить цветы, чем заплатить административное взыскание

Многие считают, что сорвать несколько цветов в парке — пустяк. Однако такие действия могут обернуться административной ответственностью, точнее штрафом.

В Украине повреждение или уничтожение цветников, газонов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений в пределах населенных пунктов карается законом. Соответствующие нормы предусмотрены статьей 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сколько придется заплатить штраф

За срывание лаванды или повреждение других элементов озеленения гражданам грозит штраф от 170 до 510 гривен. Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей сумма наказания выше – от 510 до 850 гривен.

Лаванда в парке

Такие санкции применяются не только за уничтожение цветов в парках и скверах, но и повреждение деревьев, кустов, газонов и других объектов благоустройства. Закон также предусматривает ответственность за ненадлежащую охрану зеленых насаждений или их самовольное перенесение во время застройки территорий.

Так что даже несколько сорванных цветочков могут стать поводом для штрафа, если они растут на территории парка или другого объекта озеленения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что даже обычная фотосессия среди маков может обернуться значительным штрафом. В некоторых случаях за повреждение растений придется не только заплатить компенсацию, но и отвечать в суде.