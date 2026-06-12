Из-за этой мелочи покупатели переплачивают в "АТБ". Что искать на ценнике

Этот прием супермаркетов знают не все

Ценники в "АТБ" могут ввести в заблуждение. В результате стоимость выбранного товара может оказаться значительно большей — как этого избежать.

"Телеграф" рассказывает, на какую информацию в ценниках всегда нужно обращать внимание. Если упустить этот момент, сумма к оплате на кассе может оказаться значительно больше, чем вы рассчитывали.

Дело в том, что цены в "АТБ" могут быть указаны за килограмм, за упаковку или за 100 грамм. Распространена ситуация, когда на ценнике указывают не стоимость всей упаковки или товара, а стоимость 100 граммов. Однако это отмечено мелким шрифтом, и покупатель может даже не заметить этого уточнения.

К примеру, покупатель видит пакет орешков, а под ним цену — 50 гривен. Человек берет его, а на кассе выясняет, что он стоит не 50, а 100 гривен. Почему так - просто цена была указана за 100 граммов орехов, а в упаковке 200 граммов.

Важно внимательно смотреть на ценник. Фото: Коллаж "Телеграф"

Чаще всего магазин идет на легальную хитрость с конфетами, колбасами, орехами, сырами, ягодами в лотках и т.д. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, всегда нужно внимательно смотреть на ценник:

обозначение "грн/100г" — указывает, что стоимость не за весь продукт, а за каждые 100 г

обозначение "грн/шт" — цена за одну единицу товара

обозначение "грн/кг" — цена за 1 килограмм

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