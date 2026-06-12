Зибров на сцене и арбитр-киборг: лучшие шутки и мемы о первом дне ЧМ-2026
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Первый день Мундиаля порадовал обилием забавных моментов
В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. Первый игровой день Мундиаля подарил любителям футбола яркую церемонию открытия и два матча.
Что нужно знать
- ЧМ-2026 стартовал в Мексике
- Состоялось две игры
- Сеть отреагировала шутками и мемами на события первого игрового дня
В Интернете шутят о событиях, которые произошли в первый игровой день. В центре внимания камбэк Южной Кореи против Чехии (2:1), а также скучный матч-открытие Мексика — ЮАР (2:0), сообщает "Телеграф".
На церемонии открытия ЧМ-2026 заметили артиста, похожего на Павла Зиброва.
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Мексиканец Гильермо Очоа стал первым игроком в истории ЧМ, который в шестой раз вошел в заявку на турнир. В Украине игрок стал мемом.
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Рефери первой игры ЧМ-2026 стали сравнивать с киборгом из-за обилия гаджетов на голове.
Mexico vs South Africa referee pic.twitter.com/OJYt39dxPa— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
June 12, 2026
Также судья раздавал красные карточки на право и на лево (удалил троих футболистов).
Referee of Mexico vs South Africa pic.twitter.com/qUq3Ofz8ZQ— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
Mexico vs South Africa referee highlights pic.twitter.com/xyyiImzv6L— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
Канадская туристическая фирма подготовила яркий лозунг к ЧМ-2026. "Италия остается дома. А вы не обязаны".
The award for the best ad of the 2026 World Cup goes to Canadian travel agency @flighthubglobal pic.twitter.com/Bsx3HqCyZ8— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
В сети предложили свой вариант гимна Южной Кореи.
It's time for the South Korea national anthem— Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026
pic.twitter.com/8UTuzZPWRb
Южная Корея добыла впечатляющую волевую победу.
South Korea vs Czechia highlights pic.twitter.com/fxwg2vB9U9— Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026
Время начало матчей по Киеву заставляет задуматься, а стоит ли вообще смотреть ЧМ-2026.
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Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.
Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.