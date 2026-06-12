Зибров на сцене и арбитр-киборг: лучшие шутки и мемы о первом дне ЧМ-2026

Первый день Мундиаля порадовал обилием забавных моментов

В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. Первый игровой день Мундиаля подарил любителям футбола яркую церемонию открытия и два матча.

Что нужно знать

ЧМ-2026 стартовал в Мексике

Состоялось две игры

Сеть отреагировала шутками и мемами на события первого игрового дня

В Интернете шутят о событиях, которые произошли в первый игровой день. В центре внимания камбэк Южной Кореи против Чехии (2:1), а также скучный матч-открытие Мексика — ЮАР (2:0), сообщает "Телеграф".

На церемонии открытия ЧМ-2026 заметили артиста, похожего на Павла Зиброва.

Мексиканец Гильермо Очоа стал первым игроком в истории ЧМ, который в шестой раз вошел в заявку на турнир. В Украине игрок стал мемом.

Рефери первой игры ЧМ-2026 стали сравнивать с киборгом из-за обилия гаджетов на голове.

Mexico vs South Africa referee pic.twitter.com/OJYt39dxPa — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

🎮 pic.twitter.com/jWbKwUHHm8 — World Cup Out Of Context (@WorldCup__26) June 12, 2026

Также судья раздавал красные карточки на право и на лево (удалил троих футболистов).

Referee of Mexico vs South Africa pic.twitter.com/qUq3Ofz8ZQ — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

Mexico vs South Africa referee highlights pic.twitter.com/xyyiImzv6L — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

Канадская туристическая фирма подготовила яркий лозунг к ЧМ-2026. "Италия остается дома. А вы не обязаны".

The award for the best ad of the 2026 World Cup goes to Canadian travel agency @flighthubglobal pic.twitter.com/Bsx3HqCyZ8 — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

В сети предложили свой вариант гимна Южной Кореи.

It's time for the South Korea national anthem



pic.twitter.com/8UTuzZPWRb — Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026

Южная Корея добыла впечатляющую волевую победу.

South Korea vs Czechia highlights pic.twitter.com/fxwg2vB9U9 — Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026

Время начало матчей по Киеву заставляет задуматься, а стоит ли вообще смотреть ЧМ-2026.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.