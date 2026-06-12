Укр

Зибров на сцене и арбитр-киборг: лучшие шутки и мемы о первом дне ЧМ-2026

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Арбитр Вилтон Сампайо Новость обновлена 12 июня 2026, 13:40
Арбитр Вилтон Сампайо. Фото Getty Images

Первый день Мундиаля порадовал обилием забавных моментов

В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. Первый игровой день Мундиаля подарил любителям футбола яркую церемонию открытия и два матча.

Что нужно знать

  • ЧМ-2026 стартовал в Мексике
  • Состоялось две игры
  • Сеть отреагировала шутками и мемами на события первого игрового дня

В Интернете шутят о событиях, которые произошли в первый игровой день. В центре внимания камбэк Южной Кореи против Чехии (2:1), а также скучный матч-открытие Мексика — ЮАР (2:0), сообщает "Телеграф".

На церемонии открытия ЧМ-2026 заметили артиста, похожего на Павла Зиброва.

Переглянути в Threads

Мексиканец Гильермо Очоа стал первым игроком в истории ЧМ, который в шестой раз вошел в заявку на турнир. В Украине игрок стал мемом.

Переглянути в Threads

Рефери первой игры ЧМ-2026 стали сравнивать с киборгом из-за обилия гаджетов на голове.

Также судья раздавал красные карточки на право и на лево (удалил троих футболистов).

Канадская туристическая фирма подготовила яркий лозунг к ЧМ-2026. "Италия остается дома. А вы не обязаны".

В сети предложили свой вариант гимна Южной Кореи.

Южная Корея добыла впечатляющую волевую победу.

Время начало матчей по Киеву заставляет задуматься, а стоит ли вообще смотреть ЧМ-2026.

Переглянути в Threads

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.

Теги:
#Футбол #Сборная Чехии #Сборная Мексики #Сборная ЮАР #Сборная Южной Кореи #ЧМ-2026