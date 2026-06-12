В Украине готовят новые контракты: Зеленский сказал, кому из воинов заплатят по 300 тыс. грн

Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне

В Украине появятся новые контракты для пехотинцев. Оплата будет составлять 300 тыс гривен на первой линии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в стране есть ресурс, который позволяет повысить выплаты в армии.

Бойцы в тылу должны получать как минимум 30 тысяч гривен. При этом, чем больше будет выполнено боевых задач, тем выше будет уровень выплаты.

Новые выплаты военным. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Также президент анонсирует, что в Украине появятся новые контракты для пехотинцев, благодаря которым они будут зарабатывать в среднем по 300 тысяч гривен на первой линии. Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки.

Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии.

Согласно заявлению Зеленского, Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне.

Вместе с тем глава государства поручил открыть гораздо больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию. Таким образом в Украине будет больше механизмов рекрутинга.

Еще один немаловажный шаг — дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей расти в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне.

Напомним, ранее "Телеграф" писало том, что появились детали новых контрактов для военных.