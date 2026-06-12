Львов хочет жестко ограничить электросамокаты: как действуют в других регионах Украины

Часть правил коснется как пользователей, так и операторов проката

Во Львове планируют с 1 июля ввести новые правила для самокатчиков. Все из-за многочисленных случаев травм и даже смертей, связанных с электросамокатами.

Как сообщил городской голова Андрей Садовой, в прошлом году трое детей погибли после тяжелых травм, а за последние три месяца более 100 госпитализированы. Какие изменения предлагаются:

операторов проката обяжут верифицировать возраст пользователей – можно будет брать в прокат только с 16 лет

на аварийно-опасных участках скорость ограничат до 15 км/ч

шлемы станут обязательными

оставлять электросамокаты можно только на определенных парковочных местах.

Город уже заключил меморандум с операторами проката самокатов: установлены ограничения скорости (20 км/ч в городе, 15 км/ч в парках и пешеходных зонах), определены запрещенные для движения и парковки центральные зоны, а также 79 специальных мест для стоянки. Все самокаты имеют идентификационные номера для фиксации пользователя в случае ДТП, сообщил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.

"Телеграф" разбирался, где и как в Украине уже ограничили езду на электросамокатах и как это регулируется на всеукраинском уровне.

Закон и электросамокаты: есть ли готовое решение

В Украине вопросы электросамокатов не урегулированы отдельно на законодательном уровне, однако уже готовятся к такому шагу. В Верховной Раде прорабатывают законодательные изменения, профильный комитет готовит единый документ из всех существующих проектов, международных практик и т.д. Срок – ближайшие месяцы, заявляет заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

В частности, в предложениях — введение понятия легкий персональный электрический транспорт, разработка правил движения и т.д. Крейденко отметил, что как пользователи самокатов должны знать, по каким правилам двигаться, так и полиция должна получить механизм, как контролировать выполнение правил и как наказывать за нарушение.

В настоящее время движение на электросамокатах и ответственность регулируются Законом Украины 2956-IX, общими Правилами дорожного движения (ПДД) и Кодексом Украины об административных правонарушениях. Ездить можно по велосипедным дорожкам или правым краем проезжей части. Езда по тротуарам вообще запрещена, кроме детей на отдельных площадках. Интересно, что в некоторых городах выделили зоны, куда электросамокаты нельзя заехать еще до законодательного урегулирования вопроса.

Зона без электросамокатов в центральном парке Хмельницкого/Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Что уже сделал Киев

Столица Украины ввела решение по электросамокатам еще в 2021 году из-за меморандума между КГГА и всеми операторами проката. Кроме того, что максимальная скорость программно ограничена до 20 км/час, также есть зоны еще ниже — до 14 км/час. Введены правила, где самокаты оставлять запрещено:

исторический центр

зоны вокруг дипломатических учреждений

зоны возле отдельных государственных органов

локации возле правоохранительных органов

зоны на территории субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны.

Определены также зоны, где движение самокатов должно полностью блокироваться. Стартовать электросамокаты могут только из специально определенных мест, а операторы должны страховать пользователей.

Самокат в Киеве, брошенный на тротуаре / Фото: Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине в период с 2019 по 2023 годы

Одесский променад на самокате

В том же 2021 году в Одессе также подписали меморандум с операторами проката. Скорость была ограничена до 20 км/час, а в определенных зонах, среди которых скверы и парки — ограничение до 12 км/час. Стоянки четко регламентированы, а операторы должны сообщать о правилах движения и недопустимости езды более одного человека. Заметим, на Трассе Здоровье движение на самокатах запретили.

Ивано-Франковск ввел самый жесткий подход

В 2025 году городская комиссия по безопасности движения добилась технической блокировки прокатных самокатов в центральной пешеходной части города. Операторы Bolt, E-wings и ECOS настроили геозоны так, что прокатный самокат в центре города просто прекращает движение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после резонансной аварии в Киеве, в Украине планируют ужесточение ответственности для водителей, нарушающих правила движения. Это может быть как балльная система, так и другая градация штрафов в зависимости от превышения скорости и частоты нарушений.